AC Milan a deschis scorul în minutul 31, prin Ruben Loftus-Cheek. La doar două minute distanță, arbitrul Enzo Maresca a oprit meciul din cauza scandărilor rasiste ale fanilor lui Udinese.

Victima fanilor lui Udinese a fost Mike Maignan. Portarul lui AC Milan i-a atras atenția arbitrului și a ieșit la marginea terenului. După câteva zeci de secunde, Maignan a plecat la vestiare alături de coechipieri.

După trei minute, jucătorii lui Milan, inclusiv Maignan, au revenit pe teren, iar partida s-a reluat.

Imediat după reluarea jocului, Udinese a egalat prin Lazar Samardzic, iar gazdele au dus la scorul la 2-1 în minutul 62, prin Florian Thauvin. Milan s-a impus dramatic pe final grație golurilor marcate de Luka Jovic (83') și Noah Okafor (90+3').

