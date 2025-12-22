Fullkrug, aproape să fie cumpărat de Milan cu 15 milioane de euro

West Ham United se apropie de o înțelegere cu Wolverhampton pentru achiziționarea atacantului Jorgen Strand Larsen (25 de ani), așa că este dispusă să-i dea drumul lui Niclas Fullkrug. Atacantul naționalei Germaniei este o prioritate pe AC Milan, care ar probleme serioase în ofensivă. Antrenorul Max Allegri a cerut ca transferul să fie realizat în cel mai scurt timp, pentru ca Fullkrug să poată fi în lot la meciul cu Cagliari, pe 2 ianuarie.



Mutarea are mari șanse de realizare, dar pe lista lombarzilor se mai află Mauro Icardi (Galatasaray), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Franculino (FC Midtjylland), Rene Mitongo (Standard Liege) și Mateo Pellegrino (Parma), ca variante de rezervă. Dar germanul ar costa cel mai puțin, aproximativ 15 milioane de euro cu tot cu bonusuri, și poate veni chiar din această iarnă. În prima parte a sezonului, Fullkrug a strâns 413 minute în opt apariții pentru West Ham, fără să marcheze.



West Ham a plătit 27 de milioane de euro pentru atacantul german

Niclas Fullkrug (32 de ani / 189 cm) este născut la Hanovra și s-a format la juniorii cluburilor TuS Ricklingen, Sportfreunde Ricklingen și Werder Bremen. La nivel de seniori a evoluat pentru Werder Bremen II (2011-2014), Werder Bremen (2012-2013, 2019-2023), Greuther Furth (2013-2014), FC Nurnberg (2014-2016), Hannover 96 (2016-2019), Borussia Dortmund (2023-2024) și West Ham United (2024-prezent). A fost cumpărat de "Ciocănari" de la Dortmund, în mai 2024, pentru 27 de milioane de euro. În momentul transferului în Premier League a mai fost ofertat și de AC Milan.



Are 24 de selecții și 14 goluri pentru naționala de seniori a Germaniei. În palmares are o finală de Champions League (2023-2024), titlul de golgheter al Bundesligii (2022-2023), Bundesliga Player of the Month (septembrie 2022, octombrie 2022) și includerea în Bundesliga Team of the Season (2022-2023) și VDV Bundesliga Team of the Season (2022-2023).



Poate juca ca atacant central și extremă stânga și este cotat la 8 milioane de euro. Bunicul său, Gerd, a jucat pentru SV Arminia Hannover, iar sora sa, Anna-Lena, este atacant la Hannover 96 Frauen.



Foto - Getty Images

