Marius Niculae dezvaluie ce i-a adus succesul lui Ronaldo! "De mic zicea asta, uite ca s-a impus!" Cum l-a urecheat romanul

Din articol Marius Niculae crede ca Ronaldo are un model de a se motiva, similar cu ce cel al lui Michael Schumacher

Marius Niculae a fost coleg cu Ronaldo la Sporting Lisabona.

Marius Niculae a evoluat pentru Sporting Lisabona intre 2001 si 2005, unde a fost coleg cu Ronaldo. Fostul atacant roman a dezvaluit ca Ronaldo muncea incredibil de mult inca de mic si era obsedat sa devina cel mai bun.

"El lucra si in camera. Ii si ziceam ca mi se pare cam mult. Dovada, a ajuns unde a ajuns datorita muncii pe care a depus-o. El are o forta extraordinara in picioare. Chiar pe timpul meu, cand a venit la 16 ani, ma lua la forta in picioare, desi eu lucram foarte mult la sala.

El era suparacios de mic, zicea tot timpul ca e cel mai bun, ca o sa ajunga cel mai mare fotbalist. Eu ii spuneam: <Momentan, nu ai facut nimic, nu mai spune ca esti cel mai bun, tu nici macar nu joci. Fii si tu cu tonul mai jos un pic>, dar uite ca s-a impus", a spus Marius Niculae pentru telekom

Marius Niculae a fost fanul lui Schumacher si a avut o discutie cu el la un meci demonstrativ, despre mentalitatea pe care o are in timpul curselor:

"El isi impune in subconstient lucrul asta. L-am aflat de la Michael Schumacher la un meci demonstrativ, ca eram fanul lui. Dupa meci l-am intrebat, aveam o curiozitate: <Tu tot timpul zici ca esti cel mai bun, ai masina cea mai buna, ai echipa cea mai buna>. Si mi-a zis ca lucrurile astea in subconstient il ajuta foarte mult, iar cand are momente grele, in cursa, isi aduce aminte ca e cel mai bun, ca are masina cea mai buna si ca are echipa cea mai buna. Si Cristiano Ronaldo cred ca a facut acelasi lucru", a mai spus Marius Niculae.