SENZATIONAL! Messi si Ronaldo aplauda in picioare acest GOL MAGNIFIC! Cum a putut sa inscrie un jucator din Premier League dupa ce s-a distrat cu defensiva oaspetilor

Jordan Ayew a reusit un gol magnific in partida disputata de Crystal Palace in fata celor de la West Ham.

Crystal Palace a primit vizita celor de la West Ham United in cadrul etapei de Boxing Day si se anunta un derby incins intre cele doua formatii. Prima repriza s-a incheiat la egalitatea, scor 0-0, insa in repriza a doua aveau sa vina si golurile. In minutul 57, Snodgrass a inscris pentru pentru West Ham si a deschis scorul, insa 11 minute mai tarziu, Koyuate a restabilit egalitatea.

In ultimul minut al partidei, Jordan Ayew, a luat o actiunie pe cont propriu si s-a distrat cu defensiva celor de la West Ham, reusind sa inscrie un gol de poveste, aducand victoria celor de la Crystal Palace.

How about that for a finish!!!

Watch Jordan Ayew's incredible goal of the season contender against West Ham#Matchcentreng

pic.twitter.com/ylTNUhQLYV