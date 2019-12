Rafael Nadal nu vede un raport de egalitate intre fotbal si tenis: "Nu exista comparatie intre mine si Cristiano Ronaldo."

Rafael Nadal nu este de parere ca poate fi comparat cu Cristiano Ronaldo.

Rafael Nadal a afirmat ca analogia intre el si Roger Federer cu Cristiano Ronaldo si Lionel Messi nu are sens. "Nu exista comparatie, pentru ca sunt doua sporturi diferite. Caracteristicile lui Messi si Federer nu sunt aceleasi, la fel cum trasaturile lui Cristiano nu sunt ale mele. Fiecare este diferit," a declarat numarul 1 ATP.

Campion la Roland Garros si US Open in 2019, Rafa Nadal a povestit cum a trait unul dintre momentele cele mai complicate ale carierei, in care accidentarile i-au diminuat serios atat jocul, cat si speranta de a mai avea un viitor stralucit in tenisul profesionist. "Multele luni de suferinta mi-au pulverizat motivatia. Apoi, ramas singur in camera de hotel, am inceput sa iau in calcul toate optiunile posibile: una dintre ele era sa ma opresc din a face recuperare. In cele din urma, m-am pus de acord cu echipa mea ca trebuie sa incerc din nou si sa dau tot ce am mai bun la Roland Garros, fara sa ma plang indiferent daca am decis bine sau nu si daca voi simti durere sau nu. Pe de alta parte, a trebuit sa iau in considerare toate aspectele pozitive si sa le folosesc pentru a putea continua. In ciuda infrangerii cu Dominic Thiem de la Barcelona, am plecat de acolo fericit si am ajuns la Madrid cu mentalitatea schimbata. Victoria de la Roma m-a ajutat sa ating maximumul de incredere la Paris, iar de acolo, trendul anului s-a transformat complet si am inceput sa fiu eu insumi din nou," a declarat Rafael Nadal, castigator a 19 titluri de mare slem.

Rafa Nadal, la un pas sa se retraga din tenisul profesionist: "M-am gandit sa ma opresc din a face recuperare."



"Ma simt foarte norocos pentru incurajarile pe care le primesc, dar si pentru caldura pe care oamenii mi-o ofera. Cred ca, uneori, lucrul acesta valoreaza mai mult decat o victorie. Cand am parte de probleme fizice si sunt nevoit sa ma opresc, ma gandesc ca entuziasmul fanilor cand ma vad intrand pe teren si sustinerea lor neconditionata sunt ceea ce ma face sa o iau din nou si din nou de la capat. Sprijinul lor inseamna pentru mine faptul ca ma aflu pe drumul potrivit, atat pe teren, cat si in afara lui," a mai spus "Regele Zgurii."

"Intotdeauna cred ca pot sa joc mai bine. Lupt mereu pana la ultimul punct pentru ca nu imi place sa parasesc terenul cu sentimentul de a nu fi incercat totul. Acesta este lucrul care deseori face diferenta. Imi place sa imi amintesc de obicei de momentele bune, de victoriile emotionante pe care le-am obtinut," a conchis Rafael Nadal, conform Puntodebreak.