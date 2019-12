Cristiano Ronaldo a dezvaluit care e cel mai valoros trofeu castigat vreodata: "Am plans, am ras, am suferit, m-am imbatat"

Portughezul a vorbit despre cea mai mare performanta a carierei.

In dialog cu Diletta Leotta pentru DAZN, Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca EURO 2016 este cel mai valoros trofeu castigat vreodata de el.

Portugalia a invins in acea finala pe Franta, scor 1-0, iar Ronaldo a fost schimbat in minutul 25, dupa ce s-a accidentat la genunchi intr-un duel cu Payet.

"Campionatul European castigat cu Portugalia a fost cel mai pretios trofeu pe care l-am castiat pana acum.A fost o noapte incredibila: am plans, am ras, am suferit, am tipat si m-am imbatat", a spus lusitanul.

Ce este ciudat e faptul ca Ronaldo nu bea alcool, insa acesta a explicat ce s-a intamplat in acea seara.

"Am plans atat de mult incat m-am deshidratat dupa meci. Am baut un pahar cu sampanie si abia dupa mi-am dat seama ca eu de fapt nu beau niciodata. Dar acea zi a fost cu totul speciala pentru mine", a explicat Ronaldo.