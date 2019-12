FABULOS | Vrea sa depaseasca saritura celebra a lui Cristiano Ronaldo! A fost antrenat chiar de starul portughez pentru a reusi acest lucru! VIDEO

Cristiano Ronaldo si Novak Djokovic s-au antrenat impreuna la sala de forta, iar starul portughez i-a aratat locului 2 ATP cum sa procedeze pentru a atinge inaltimea pe care a atins-o starul portughez in meciul cu Sampdoria cand a marcat un gol fabulos. Detinatorul a 5 baloane de aur, a sarit 2,56 metri la acea reusita. Videoclipul a fost postat pe retelele de socializare chiar de Cristiano Ronaldo si a devenit viral.

Teaching @DjokerNole how to jump!!???????????????? Was a pleasure to see you and train with you my friend!! pic.twitter.com/zDvNMhMaBm