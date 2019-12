VIDEO | SCANDALOS! Gestul GOLANESC facut de Ronaldo cand fanii lui Lazio i-au strigat "Messi, Messi"

Partida a avut loc in Arabia Saudita, in fata a peste 52.000 de spectatori. Imediat dupa terminarea partidei, Cristiano Ronaldo a fost extrem de nervos si a intrat in conflict cu fanii din tribune.

Acestia i-au strigat "Messi, Messi", iar lusitanul a ras si le-a aratat "OK" cu degetul. Fanii au continuat, iar Ronaldo si-a iesit din minti si le-a aratat semne obscene, greu de reprodus.

After Lazio defeated Juventus in the Supercoppa on Sunday last weekend, fans started chanting "Messi, Messi" to Cristiano Ronaldo.

Just look at CR7's reaction. ???????? pic.twitter.com/ybjYnTDJBK