Raspunsul la care nu se astepta nimeni! Cristiano Ronaldo a anuntat ce vrea sa faca dupa ce se retrage din fotbal! Declaratiile care fac inconjurul lumii

Cristiano Ronaldo a anuntat ce vrea sa faca dupa ce se va retrage din fotbal.

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo (34 de ani) este unul dintre cei mari fotbalisti din istorie. Acesta este constient ca nu va mai putea juca foarte mult fotbal si a spus ce vrea sa faca in momentul in care isi va agata ghetele in cui. Starul lusitan a spus ca ar vrea sa incerce o cariera in domeniul cinematografiei.



"In momentul in care fizicul meu nu va mai raspunde asa cum vreau eu pe teren, atunci poate ca va fi momentul sa spun stop. Succesul meu in fotbal este rezultatul final al muncii si al unui stil de viata adecvat. Lucrez in mod repetat pentru a-mi imbunatati abilitatile psihologice si fizice.

Sper sa traiesc mai mult de 50 de ani pentru a invata lucruri noi si sa fac fata unor provocari complet diferite. Una dintre provocarile in care caut sa vad daca voi face fata este cinematografia. Vrea sau apar intr-un film", a spus Cristiano Ronaldo.