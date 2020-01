Lukaku este de NEOPRIT! A marcat o dubla si Inter a invins-o pe Napoli la ea acasa! "Nerazzurri" sunt la egalitate de puncte cu Juventus in fruntea Serie A

Din articol Primul gol marcat de Lukaku

Inter Milano s-a impus pe terenul lui Napoli cu 3-1.

Lukaku traverseaza o forma senzationala in tricoul lui Inter si a iesit din nou la rampa in partida cu Napoli. Atacantul belgian a reusit o dubla in prima repriza si a ajuns 14 goluri in acest sezon.

Milik a marcat golul gazdelor, in timp ce Lautaro Martinez a stabilit scorul final, prin reusita din minutul 62.

Inter s-a impus cu 3-1 si o egaleaza pe Juventus in fruntea clasamentului din Serie A. Cele doua echipe au cate 45 de puncte dupa 18 etape.

Runda viitoare, Inter va primi vizita celor de la Atalanta, in timp ce Juventus va juca in deplasare la AS Roma.

