Leo a avut parte de imbratisari calde din partea ei! Mama superatacantului belgian l-a strans pe Messi in brate de parca ar fi fost copilul sau, apoi i-a cerut unui apropiat sa-i faca o poza cu cel mai bun fotbalist al Planetei.

???? | Lukaku's mother met Messi after the match against Manchester United and appreciated him.

pic.twitter.com/kWLvzU8fKv