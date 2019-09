DEZASTRU pentru Romelu Lukaku la Inter! S-a luat la bataie cu colegii in vestiar dupa ce a fost facut MAIMUTA! 

Romelu Lukaku a fost protagonistul unui transfer spectaculos la Inter.

Inter l-a transferat pe Romelu Lukaku de la Manchester United cu 65 de milioane de euro, unul dintre cele mai tari transferuri din aceasta vara. Inceputul belgianului in Italia nu este prea fericit insa. El a marcat doua goluri pana acum, insa a fost supus la scandari rasiste din partea fanilor lui Cagliari, care au scapat nepedepsiti.

Si un prezentator TV a avut un derapaj incredibil legat de Lukaku si a fost dat afara dupa ce a spus ca singurul mod pentru ca fundasii italieni sa scape de forta lui Lukaku este sa ii dea banane sa manance.



Lukaku, bataie cu Brozovic in vestiar!

Mai mult, Lukaku nu se intelege nici cu colegii, carora le-a reprosat ca nu au fortat suficient pentru marcarea unui gol in finalul partidei cu Slavia Praga, incheiat la egalitate, 1-1. Brozovic a fost deranjat de reprosurile lui Lukaku si a sarit la bataie cu atacantul belgian, scrie Gazzetta dello Sport. Si restul colegilor au sarit, iar totul a degenerat intr-un scandal general intre jucatorii lui Antonio Conte. In cele din urma, staff-ul a reusit sa-i desparta pe jucatori, insa atmosfera din lotul lui Inter este extrem de tensionata dupa doar cateva meciuri oficiale in acest sezon.