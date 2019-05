Prima afacere SOC a verii in Europa! Lukaku e gata sa plece de la United si a acceptat noul contract

Lukaku pleaca de la Manchester United.

S-a inteles cu Inter. Ramane de stabilit doar forma sub care se va face transferul sau pe Meazza. Gazzetta dello Sport scrie ca inter il va oferi la schimb pe Perisic si va plati pana la 35 de milioane de euro pentru a si-l asigura pe Lukaku. Atacantul va castiga 800 000 de euro pe luna la Inter.



Romelu Lukaku, 26 de ani, a costat-o 80 de milioane de euro pe Manchester United in urma cu doi ani. In 96 de meciuri pentru United, Lukaku a inscris de 46 de ori.