VIDEO | Moment amuzant la meciul lui Inter! Un parasutist a aterizat pe teren chiar inainte ca Lukaku sa execute un penalty: cum s-a terminat totul

Un parasutist a aterizat intentionat pe terenul de joc in finalul primei reprize, atunci cand Lukaku se pregatea sa execute un penalty. Parasutisul a aterizat fara probleme, in aplauzele spectatorilor, insa a fost surprins de faptul ca oamenii de ordine nu au intervenit imediat pentru a-l scoate de pe teren.

And here comes the parachutist doing his counterattack while Sassuolo-Inter is ongoing.

Hilarious how after landing he looks he turns left and right almost surprised that nobody yet is coming to get him ???? pic.twitter.com/UeJuEYrgYv