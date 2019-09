Inca se poarta rasismul in secolul 21! Lukaku victima scandarilor rasiste in Serie A

Fostul atacant al lui Manchester United a fost victima uneia dintre cele mai vechi si mari probleme ale societatii, rasismul, in meciul dintre Inter si Cagliari.

Inter Milano a jucat in cea de-a doua etapa impotriva echipei Cagliari, pe care a reusit sa o invinga cu 2-1 prin golurile marcate de Lautaro Martinez si Romelu Lukaku, din penalty. Pentru Cagliari a marcat Joao Pedro. Victoria o mentine pe Inter pe primul loc in Serie A dupa doua etape, cu 6 puncte, la egalitate cu Juventus.

In momentul executarii penalty-ului, fanii gazdelor au inceput scandarile rasiste la adresa lui Lukaku si au imitat sunete de maimuta, care au continuat secunde bune dupa ce acesta a transformat lovitura. Lukaku a reactionat la scandari cu o privire furioasa, insa nu a dat curs.

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx