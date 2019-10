Pulisic, noul Salah, De Bruyne si Lukaku? Chelsea se gandeste deja cum sa scape de pustiul de 64 de milioane de euro 

Americanul trebuia sa fie inlocuitorul lui Eden Hazard, dar a ajuns rezerva de lux la Chelsea.

In ianuarie 2019, Christian Pulisic a fost cumparat de Chelsea pentru 64 de milioane de euro de la Borussia Dortmund si a fost privit ca inlocuitorul vedetei Eden Hazard, care a fost cedat la Real Madrid. Dar americanul a ajuns abia in aceasta vara pe Stamford Bridge, dupa ce antrenorul Maurizio Sarri a fost inlocuit cu Frank Lampard. Pulisic loveste mingea cu ambele picioare si poate juca pe ambele benzi ale terenului, dar si-a pierdut rapid postul de titular in fata lui Mason Mount, Pedro sau Willian si trece printr-o perioada grea.

Pulisic are doar 4 prezente in Premier League (3 ca titular) din cele 7 etape disputate si nu a inscris niciun gol. In ultimele 6 meciuri ale lui Chelsea, el a fost rezerva neutilizata cu Wolverhampton, Valencia, Liverpool si Brighton, a jucat 90 de minute cu Grimsby (Cupa Ligii) si nu a prins lotul cu Lille, la ultima partida din Champions League. Chiar si contra lui Grimsby (Liga 4), meci castigat de trupa lui Lampard cu 7-1, el a avut o evolutie stearsa si nici nu a marcat niciun gol.

Deja presa engleza scrie ca fotbalistul este intr-o forma foarte slaba si ca va fi imprumutat sau vandut, in aceasta iarna sau la finalul sezonului, pentru a putea juca mai mult. Inainte de transferul la Chelsea, pentru Pulisic au mai facut oferte Liverpool, Bayern Munchen, Juventus si Manchester United. Chelsea a mai avut sub contract jucatori, carora nu le-a oferit destul timp de joc sau pe care i-a lasat sa plece prea usor, printre ei gasindu-se Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Nemanja Matic, Arjen Robben, Juan Cuadrado, Ryan Bertrand, Filipe Luis, Oriol Romeu, Thorgan Hazard sau Radamel Falcao.