Liderul lui Inter a aflat de la jurnaliști că a semnat Cristi Chivu și a oferit o reacție hilară

Liderul lui Inter a aflat de la jurnaliști că a semnat Cristi Chivu și a oferit o reacție hilară Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu și-a prelungit oficial contractul cu Inter Milano, iar vestea a fost primită cu entuziasm și de jucătorii campioanei Italiei.

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Tehnicianul român a fost răsplătit după un sezon excepțional, în care a reușit să cucerească atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei. 

Noul acord îl va ține pe banca nerazzurrilor până în vara anului 2028 și îi va aduce un salariu de aproximativ patru milioane de euro pe sezon.

Manuel Akanji a aflat de la jurnaliști de prelungirea lui Chivu

La scurt timp după anunțul oficial, Manuel Akanji a reacționat în fața jurnaliștilor de la Sky Sport, după victoria Elveției cu 4-1 în fața Bosniei.

Fundașul central a aflat chiar în timpul interviului că antrenorul român și-a prelungit contractul.

„Serios? Nu văzusem. Până când? Oh, doi ani! Sunt foarte fericit. Îmi place foarte mult ca persoană și ador să lucrez cu el. Cred că ne înțelege foarte bine pentru că a jucat la acest nivel și a câștigat foarte multe trofee. Comunică excelent și este mereu deschis să asculte”, a declarat Akanji.

﻿Internaționalul elvețian a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Inter în sezonul trecut. Venit inițial sub formă de împrumut de la Manchester City, Akanji a convins conducerea clubului italian să activeze clauza de transfer definitiv.

Începând cu 1 iulie 2026, fundașul va deveni oficial jucătorul lui Inter, după ce nerazzurrii au achitat cele 15 milioane de euro prevăzute în acordul cu trupa de pe „Etihad”.

În stagiunea recent încheiată, Akanji a bifat 45 de apariții în toate competițiile și a marcat două goluri.

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