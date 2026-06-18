Cristi Chivu a ajuns deja la sediul clubului pentru a semna noua înțelegere, iar anunțul oficial este așteptat în cursul zilei de azi.

Cristi Chivu semnează ASTĂZI noul contract cu Inter

Actualul acord al antrenorului român era valabil până în vara anului 2027, însă conducerea nerazzurrilor a decis să îl recompenseze după performanțele obținute în sezonul recent încheiat.

La sosirea la sediul clubului, tehnicianul român a glumit cu jurnaliștii italieni în stilul său caracteristic, aflându-se la volan. VEZI VIDEO