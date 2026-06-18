VIDEO Cristi Chivu semnează astăzi noul contract cu Inter! Ce a făcut la sosirea la sediu

Cristi Chivu semnează astăzi noul contract cu Inter! Ce a făcut la sosirea la sediu Serie A
SPORT.RO
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După sezonul extraordinar în care a cucerit atât titlul din Serie A, cât și Cupa Italiei alături de Inter, tehnicianul român își prelungește contractul cu gruparea de pe Giuseppe Meazza.

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cristi chivuInter Milano
Din articol

Cristi Chivu a ajuns deja la sediul clubului pentru a semna noua înțelegere, iar anunțul oficial este așteptat în cursul zilei de azi.

Cristi Chivu semnează ASTĂZI noul contract cu Inter

Actualul acord al antrenorului român era valabil până în vara anului 2027, însă conducerea nerazzurrilor a decis să îl recompenseze după performanțele obținute în sezonul recent încheiat.

La sosirea la sediul clubului, tehnicianul român a glumit cu jurnaliștii italieni în stilul său caracteristic, aflându-se la volan. VEZI VIDEO

După cum Sport.ro v-a explicat aici, noul contract va fi valabil până în 2028 și va include o opțiune de prelungire până în 2029.

Mai mult, Chivu va beneficia și de o majorare salarială. Dacă până acum încasa aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, cu tot cu bonusuri, noua înțelegere îi va aduce aproape patru milioane de euro anual.

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