Goloca a semnat cu Cetatea Suceava

Veteranul s-a întors la Suceava, orașul de unde este originar și unde și-a făcut junioratul. Extrema cu peste 200 de meciuri jucate în Liga 1 a plecat de la Șoimii Gura Humorului și a semnat cu rivala Cetatea Suceava, echipă nou-promovată în Liga 1, care este antrenată de Petre Grigoraș.

În această perioadă de mercato, "Cavalerii Nordului" i-au mai adus pe Vlad Cimbru (FC Bacău), Stejărel Vișinar (Gloria Bistrița), Alin Burdeț (Gloria Bistrița) și Matei Manolache (Gloria Bistrița). De asemenea, clubul a reușit să prelungească înțelegerile cu Andrei Cerlincă, Radouane Ferhaoui și Ruben Sumanariu, dar a anunțat despărțirea de Antonio Vlad, Radu Ungurianu, David Feșteu (împrumutat de la Poli Iași) și Păunel Apetrei (împrumutat de la LPS Suceava).

A câștigat cele toate trei trofee din fotbalul românesc

Cătălin Golofca (36 de ani) este născut la Suceava s-a format la juniorii clubului Cetatea Suceava. La nivel de seniori a evoluat pentru CS Gura Humorului (2009-2010), Rapid CFR Suceava (2010-2016), FC Botoșani (2016-2017, 2018-2019, 2023), FCSB (2017), CFR Cluj (2019-2020), Sepsi OSK (2020-2022), Chindia Târgoviște (2023), CSM Slatina (2024), Unirea Alba Iulia (2025) și Șoimii Gura Humorului (2026).

În palmaresul său se găsesc Liga 1 (2019-2020, 2020-2021), Cupa României (2021-2022) și Supercupa României (2022). Poate evolua ca extremă stânga, mijlocaș stânga și extremă dreapta și nu mai are cotă de piață, după ce în iunie 2019 valora 800.000 de euro.

"Golofca e un satelit. El a plecat la FCSB. După ce a jucat... o noapte, a plecat. La Cluj, a prins un virus și a venit acasa virusat. E un copil căruia dacă nu-i dădeam drumul, îl găseam pe Siret, pe la Galați. Să nu creadă careva că-mi iau eu tv din banii pe Golofca. Doamne fereste!. 'L-ai vandut pe Golofca, nenorocitule, ai luat bani și-ți faci casă în Bahamas!'. Oamenii-s nervoși, trebuie să se descarce pe cineva. Atâtea înjurături câte am primit acum nu am primit de la Sărbătorile de iarnă, când eram mascat și nu știau dacă sunt eu", spune glumeț Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, în 2019.