Manuel Akanji, gafă uriașă în Inter - Bodo/Glimt

Obligată să revină după 1-3 în tur, Interul lui Cristi Chivu a dominat, așa cum era de așteptat, însă fără a avea ocazii foarte mari de a înscrie. Golul a venit însă în poarta lui Yann Sommer, după o gafă colosală a lui Manuel Akanji.

În minutul 58, după un aut al lui Inter, Akanji a primit în propriul careu și a încercat să avanseze. Atacat imediat de doi adversari, fundașul elvețian s-a întors către propria poartă și a trimis mingea greșit, lăsându-l pe Blomberg singur cu portarul.

Șutul lui Blomberg a fost respins de Sommer, însă mingea a ricoșat la Hauge, care a împins mingea în plasă pentru 4-1 la general!