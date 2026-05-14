Românul s-a înțeles cu ”nerazzurrii” pentru postul de ”principal” de pe ”Giuseppe Meazza” la începutul lui iunie 2025, după ce Inter Milano a fost demolată în finala UEFA Champions League de Paris Saint-Germain cu 5-0.

În primul an la cârma fostei sale echipe, la care a fost și căpitan, Cristi Chivu a făcut eventul. A câștigat Scudetto cu patru etape înainte de finalul campionatului, dar și Coppa Italia.

Cristi Chivu, felicitări din România după ce a făcut eventul la Inter: ”Cu siguranță că se va întâmpla asta acum”

Cupa și-a adjudecată miercuri seară, după ce Inter s-a impus cu 2-0 în fața lui Lazio în meciul de pe ”Stadio Olimpico” din Roma, care a fost în direct pe VOYO.

Chivu a fost felicitat și de Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, care a susținut joi o conferință de presă premergătoare următoarei confruntări din campionat, cu FC Argeș de vineri (20:30).

”Este o bucurie pentru toți că a câștigat și a făcut eventul. Merită! Sper să aibă succes în continuare. (n.r. Va fi o deschidere și pentru alți antrenori români?) Cu siguranță, cu siguranță că se vor uita altfel”, a spus Gâlcă.

Ce a scris Fabrizio Romano despre Chivu după ce românul a câștigat Scudetto și Coppa Italia la Inter

Cristi Chivu, care a fost căpitan pe ”Giuseppe Meazza”, are acum trecute în cont campionatul și Cupa Italiei nu doar ca jucător, dar și ca antrenor. El a bifat 169 de meciuri în toate competițiile la echipa din Milano.

După victoria lui Inter Milano din Coppa Italia, jurnalistul sportiv italian, Fabrizio Romano, a consemnat performanța bifată de ”nerazzurri” și a evidențiat că Cristi Chivu a reușit ”dubla” domestică în primul an la Inter ca ”principal”.

”Inter a câștigat Coppa Italia după ce a bătut-o pe Lazio în finală! Dublă domestică pentru Cristian Chivu în primul său sezon la club”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.