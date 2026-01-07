Criză la Manchester City! Guardiola, întrebat direct dacă îl cheamă de urgență pe jucătorul lui Chivu

Josko Gvardiol și Ruben Dias s-au accidentat în weekend, la partida cu Chelsea (1-1). Croatul a suferit o fractură de tibie, va fi supus unei intervenții chirurgicale și va lipsi "o lungă perioadă", după cum a anunțat Pep Guardiola. De asemenea, portughezul este așteptat să lipsească între 4 și 6 săptămâni din cauza unor probleme musculare.

Pep Guardiola exclude revenirea lui Akanji la City



Pe lângă cei doi, un alt stoper, John Stones, este accidentat. "Nu am idee când va reveni, dar cert este că nu va putea juca în următoarele meciuri", a spus Guardiola.



City a rămas astfel cu doar doi fundași centrali de meserie în lot - Nathan Ake și Abdukodir Khusanov. În presa engleză s-a vehiculat posibilitatea ca Pep Guardiola să îl cheme de urgență în această iarnă pe Manuel Akanji, care a fost împrumutat în vară la Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu.



"Nu, nu este posibil", a răspuns scurt Guardiola, când a fost întrebat de revenirea lui Akanji. Motivul? Inter va activa clauza de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, iar elvețianul va rămâne sub comanda lui Cristi Chivu.

