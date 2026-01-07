Criză la Manchester City! Guardiola, întrebat direct dacă îl cheamă de urgență pe jucătorul lui Chivu

Criză la Manchester City! Guardiola, &icirc;ntrebat direct dacă &icirc;l cheamă de urgență pe jucătorul lui Chivu Premier League
Pep Guardiola are bătăi de cap serioase din cauza accidentărilor mai multor fundași centrali de la Manchester City.

Josko Gvardiol și Ruben Dias s-au accidentat în weekend, la partida cu Chelsea (1-1). Croatul a suferit o fractură de tibie, va fi supus unei intervenții chirurgicale și va lipsi "o lungă perioadă", după cum a anunțat Pep Guardiola. De asemenea, portughezul este așteptat să lipsească între 4 și 6 săptămâni din cauza unor probleme musculare.

Pep Guardiola exclude revenirea lui Akanji la City

Pe lângă cei doi, un alt stoper, John Stones, este accidentat. "Nu am idee când va reveni, dar cert este că nu va putea juca în următoarele meciuri", a spus Guardiola.

City a rămas astfel cu doar doi fundași centrali de meserie în lot - Nathan Ake și Abdukodir Khusanov. În presa engleză s-a vehiculat posibilitatea ca Pep Guardiola să îl cheme de urgență în această iarnă pe Manuel Akanji, care a fost împrumutat în vară la Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu.

"Nu, nu este posibil", a răspuns scurt Guardiola, când a fost întrebat de revenirea lui Akanji. Motivul? Inter va activa clauza de transfer definitiv în valoare de 15 milioane de euro, iar elvețianul va rămâne sub comanda lui Cristi Chivu.

Un alt fundaș central împrumutat de Manchester City este Vitor Reis (19 ani), la Girona, însă nici el nu va reveni în această iarnă: "Nu cred că se poate. Joacă foarte bine acolo și au nevoie de el la Girona", a mai spus Guardiola.

În aceste condiții, Manchester City se pare că va insista pentru transferul lui Marc Guehi în această iarnă. Căpitanul lui Crystal Palace se află în ultimele șase luni de contract.

VIDEO Rezumat Manchester City - Chelsea 1-1

