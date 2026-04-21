Pini Zahavi negociază mutarea lui Lewandowski în Serie A

Contractul lui Robert Lewandowski cu FC Barcelona expiră pe 30 iunie 2026, dar atacantul polonez a refuzat oferta de prelungire a înțelegerii, pe care o consideră nepotrivită atât ca durată, cât și din punct de vedere al condițiilor financiare. Gazzetta dello Sport a scris că agentul acestuia, influentul Pini Zahavi, a venit în Italia, unde are planificate mai multe întâlniri cu Damien Comolli, managerul general al lui Juventus, și cu Igli Tare, directorul sportiv al lui AC Milan.

"Bătrâna Doamnă" l-a dorit și în perioada de mercato din iarna trecută, când l-a propus un schimb cu Dusan Vlahovic. În condițiile în care va veni liber de contract, cele două echipe din Serie A i-au propus un salariu similar cu cel de la FC Barcelona, 20 de milioane de euro pe an, pe o durată de două sezoane, plus numeroase prime de performanță.

Lewandowski este unul dintre cei mai valoroși atacanți ai generației sale

Robert Lewandowski (37 de ani) este născut la Varșovia și a jucat pentru echipe ca Delta Varșovia (2005), Legia Varșovia II (2006), Znicz Pruszkow (2006-2008), Lech Poznan (2008-2010), Borussia Dortmund (2010-2014), Bayern Munchen (2014-2022) și FC Barcelona (2022-2026), fiind considerat unul dintre cei mai valoroși atacanți ai generației sale.

Are 165 de selecții și 89 de goluri pentru Polonia, iar în palmares, printre numeroasele trofee, se găsesc 10 titluri de campion în Bundesliga și alte două în La Liga, Champions League, Supercupa Europei și FIFA Club World Cup, European Golden Shoe (x2), Golden Foot (1), The Best FIFA Men's Player (x2), FIFA FIFPro World 11 (x2), IFFHS World's Best Top Goal Scorer (x2), IFFHS World Team of the Decade (2011-2020), Laureus Exceptional Achievement Award (1), European Sportsperson of the Year (1) și Polish Footballer of the Year (x12).

