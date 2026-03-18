După remiza de pe terenul lui Newcastle, 1-1, Barcelona a avut emoții doar în prima repriză de la returul de pe Camp Nou. Catalanii au intrat cu un avans minim la pauză, 3-2, însă în repriza secundă s-au dezlănțuit și s-au impus cu un neverosimil 7-2.

Meciul de pe Camp Nou a stabilit mai multe borne impresionante. Robert Lewandowski, autorul unei duble, și Lamine Yamal, cel care a transformat penalty-ul pentru 3-2, au intrat în istoria competiției.

Lewandowski, la 37 de ani și 209 zile, a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria Champions League care înscrie într-o fază eliminatorie. De asemenea, polonezul este cel mai vârstnic jucător care izbutește o dublă în UCL, depășind recordul stabilit de Filippo Inzaghi, la 37 de ani și 86 de zile, într-un AC Milan - Real Madrid 2-2 din 2010.

Robert Lewandowski este al treilea cel mai bun marcator din istoria Champions League, cu 109 goluri. Polonezul este devansat doar de Cristiano Ronaldo (141) și Lionel Messi (129).

La polul opus, Lamine Yamal, la 18 ani și 248 de zile, este cel mai tânăr jucător care ajunge la borna de 10 goluri înscrise în Champions League. Precedentul record îi aparținea lui Kylian Mbappe, scrie Opta.