SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona s-a calificat în sferturile de finală din Liga Campionilor, după 8-3, la general, contra lui Newcastle.

TAGS:
Robert LewandowskiNewcastleLamine Yamalfc barcelona
Din articol

După remiza de pe terenul lui Newcastle, 1-1, Barcelona a avut emoții doar în prima repriză de la returul de pe Camp Nou. Catalanii au intrat cu un avans minim la pauză, 3-2, însă în repriza secundă s-au dezlănțuit și s-au impus cu un neverosimil 7-2.

Robert Lewandowski și Lamine Yamal au intrat în istoria Champions League la același meci!

Meciul de pe Camp Nou a stabilit mai multe borne impresionante. Robert Lewandowski, autorul unei duble, și Lamine Yamal, cel care a transformat penalty-ul pentru 3-2, au intrat în istoria competiției.

Lewandowski, la 37 de ani și 209 zile, a devenit cel mai vârstnic jucător din istoria Champions League care înscrie într-o fază eliminatorie. De asemenea, polonezul este cel mai vârstnic jucător care izbutește o dublă în UCL, depășind recordul stabilit de Filippo Inzaghi, la 37 de ani și 86 de zile, într-un AC Milan - Real Madrid 2-2 din 2010.

Robert Lewandowski este al treilea cel mai bun marcator din istoria Champions League, cu 109 goluri. Polonezul este devansat doar de Cristiano Ronaldo (141) și Lionel Messi (129).

La polul opus, Lamine Yamal, la 18 ani și 248 de zile, este cel mai tânăr jucător care ajunge la borna de 10 goluri înscrise în Champions League. Precedentul record îi aparținea lui Kylian Mbappe, scrie Opta.

×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În sferturile UCL, FC Barcelona va înfrunta câștigătoarea din duelul Tottenham - Atletico Madrid. În tur, formația spaniolă s-a impus cu 5-2.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
Iranul și-a fixat noi ținte în Golf. Teheranul a emis o avertizare de evacuare valabilă în trei țări
ULTIMELE STIRI
Nota primită de Radu Drăgușin după ce a biaft 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League
Nota primită de Radu Drăgușin după ce a biaft 66 de minute cu Atletico Madrid în Champions League
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
OUT după Barcelona - Newcastle 7-2: „Ruptură, va lipsi!”
OUT după Barcelona - Newcastle 7-2: „Ruptură, va lipsi!”
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Neverosimil! Senegal pierde trofeul Cupei Africii la masa verde. Maroc, noua campioană

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

Alegeri la FRF ca în Congo: rezultatul votului, ”sinergie” în ”ecosistem”! Cum l-a ”lucrat” și jignit Burleanu pe Drăgan

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

De asta l-a dat Rădoi afară de la FCSB? „Lipsea de la antrenamente!“

Dumitru Dragomir s-a convins: ”E campioană sută la sută!”

Dumitru Dragomir s-a convins: ”E campioană sută la sută!”

Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"

Dinamo riscă să rămână fără Zeljko Kopic! Cine îl vrea pe antrenorul "câinilor"



Recomandarile redactiei
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
ACUM: Tottenham - Atletico Madrid 2-1. Spectacol în a doua repriză: Drăgușin, schimbat!
Salah s-a făcut de râs! Cum a putut egipteanul să rateze de la 11 metri contra lui Galatasaray
Salah s-a făcut de râs! Cum a putut egipteanul să rateze de la 11 metri contra lui Galatasaray
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Hansi Flick, nemulțumit după 7-2 cu Newcastle: ”Nu am fost prea lucizi”
Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor
Mutu, antrenor în Serie A? "Briliantul" le-a dat răspunsul italienilor
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
UCL | ACUM: Festival de goluri în Liverpool - Galatasaray 4-0! FC Bayern - Atalanta 3-0
Alte subiecte de interes
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Newcastle pregătește o 'ofertă atractivă' pentru unul dintre starurile de la FC Barcelona
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
CITESTE SI
Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

stirileprotv Remorcher scufundat în Portul Midia. Patru persoane și-ar fi pierdut viața, o a cincea victimă a fost resuscitată

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

stirileprotv „Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

stirileprotv Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!