Mirel Rădoi, transfer direct din Superliga: „Gaziantep rezolvă problema”

Antrenorul român își pregătește atent perioada de transferuri din vară , pentru a putea ridica nivelul echipei din Turcia.

Mirel Rădoi nu o duce bine la Gaziantep , unde are patru înfrângeri consecutive din tot atâtea meciuri.

(P) Culoare, energie și confort. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 te inspiră să faci antrenamentele de care ai nevoie în fiecare zi

„Vecină” cu Swiatek în luptă, Sorana Cîrstea a răspuns imediat, când a fost întrebată despre calificarea la Turneul Campioanelor

Ce au făcut Cătălin Itu și Andrei Chindriș în finala dramatică din Cupa Bulgariei

Mirel Rădoi ia în calcul să aducă jucători din prima ligă a României, iar unul dintre oamenii pe care vrea să îi aducă este Edvinas Gertmonas.

Portarul lui ”U” Cluj rămâne liber de contract în această vară, iar turcii vor să profite și să rezolve problema portarului. Portarul lituanian vine după un sezon excelent în tricoul „șepcilor roșii”.

„Gaziantep FK se pregătește să își rezolve problema din poartă prin aducerea experimentatului portar Edvinas Gertmonas.

Portarul lituanian a atras atenția sezonul trecut prin evoluțiile solide avute în meciurile disputate pentru Universitatea Cluj, paradele decisive și numeroasele partide încheiate fără gol primit. Pașii oficiali sunt așteptați în perioada următoare.”, au scris turcii.

Portarul lituanian a ajuns la U Cluj în primăvara lui 2024, de la Zalgiris, și a devenit rapid titular incontestabil în poarta ardelenilor.

Potrivit Transfermarkt, portarul cu 25 de selecții pentru naționala Lituaniei are o cotă de piață de 1,4 milioane de euro.