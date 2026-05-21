„Vecină” cu Swiatek în luptă, Sorana Cîrstea a răspuns imediat, când a fost întrebată despre calificarea la Turneul Campioanelor Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea s-a pronunțat asupra șanselor sale de calificare la Turneul Campioanelor din noiembrie.

Sorana Cîrstea s-a întors de la Roma cu o semifinală care a urcat-o, în premieră, în top 20 WTA. Nivelul de încredere al româncei a fost îmbunătățit considerabil, după ce a reușit să învingă, la Foro Italico, numărul unu mondial, Arina Sabalenka, într-un meci în care bielorusa a condus cu 1-0 la seturi și 2-0 la game-uri, în manșa a doua.

Cu sfert de finală jucat la Roland Garros în startul carierei, în 2009, Sorana Cîrstea știe de ce este în stare înainte de turneul de mare șlem de la Paris, care poate deveni marele eveniment al carierei sale întinse pe durata a peste două decenii.

Sorana Cîrstea, despre calificarea la Turneul Campioanelor: „Orice e posibil în sport, dar e foarte departe.”

Un rezultat mare la Roland Garros 2026 ar însemna pentru Sorana Cîrstea și creșterea șanselor de calificare la Turneul Campioanelor. În momentul de față, Cîrstea ocupă locul 11 în cursa pentru această competiție, fiind „vecină” de clasament cu fostul număr unu WTA, Iga Swiatek.

Întrebată despre posibila clasare în primele opt, care i-ar garanta calificarea la Turneul Campioanelor, Sorana Cîrstea a replicat imediat, transmițând că se gândește inclusiv la acest scenariu, însă această calificare nu reprezintă o prioritate pentru ea.

„E departe. Orice e posibil în sport, dar e foarte departe,” a răspuns Sorana Cîrstea referitor la Turneul Campioanelor programat în 7-14 noiembrie.

Înainte de Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea ocupă locul 11 în cursa pentru Turneul Campioanelor, cu 1425 de puncte.

Ocupanta locului 8, Victoria Mboko, are 620 de puncte WTA în plus, în raport cu jucătoarea din țara noastră.

Sorana Cîrstea, impresionată de români, oriunde joacă

Turneul Campioanelor rămâne, mai degrabă, un vis decât un obiectiv pentru Sorana Cîrstea în 2026, care poate fi ultimul sezon al carierei sale.

Sorana Cîrstea a jucat cel mai bun tenis al ei de când prioritizează procesul și alege să se gândească mai puțin la rezultat. Se bucură de fiecare antrenament, meci și, mai ales, de emoțiile pe care fanii reușesc să i le transmită.

„Românii sunt extrem de calzi. Simt susținerea lor, toată energia și bucuria pe care o au în timpul meciurilor. Sunt recunoscătoare pentru toată iubirea pe care o primesc, pentru toate mesajele pe care le primesc,” a declarat Sorana Cîrstea, după ce a beneficiat de susținerea românilor, în capitala Italiei.

„Nu mi-am închipuit niciodată că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. E o bucurie să joc, iubesc tenisul și sunt extrem de aproape de acest sport, din toate punctele de vedere. Îmi place să îl văd, să îl joc,” a completat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară de la Roma.

