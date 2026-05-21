Sorana Cîrstea s-a întors de la Roma cu o semifinală care a urcat-o, în premieră, în top 20 WTA. Nivelul de încredere al româncei a fost îmbunătățit considerabil, după ce a reușit să învingă, la Foro Italico, numărul unu mondial, Arina Sabalenka, într-un meci în care bielorusa a condus cu 1-0 la seturi și 2-0 la game-uri, în manșa a doua.

Cu sfert de finală jucat la Roland Garros în startul carierei, în 2009, Sorana Cîrstea știe de ce este în stare înainte de turneul de mare șlem de la Paris, care poate deveni marele eveniment al carierei sale întinse pe durata a peste două decenii.

Sorana Cîrstea, despre calificarea la Turneul Campioanelor: „Orice e posibil în sport, dar e foarte departe.”

Un rezultat mare la Roland Garros 2026 ar însemna pentru Sorana Cîrstea și creșterea șanselor de calificare la Turneul Campioanelor. În momentul de față, Cîrstea ocupă locul 11 în cursa pentru această competiție, fiind „vecină” de clasament cu fostul număr unu WTA, Iga Swiatek.

Întrebată despre posibila clasare în primele opt, care i-ar garanta calificarea la Turneul Campioanelor, Sorana Cîrstea a replicat imediat, transmițând că se gândește inclusiv la acest scenariu, însă această calificare nu reprezintă o prioritate pentru ea.

„E departe. Orice e posibil în sport, dar e foarte departe,” a răspuns Sorana Cîrstea referitor la Turneul Campioanelor programat în 7-14 noiembrie.

Înainte de Roland Garros 2026, Sorana Cîrstea ocupă locul 11 în cursa pentru Turneul Campioanelor, cu 1425 de puncte.

Ocupanta locului 8, Victoria Mboko, are 620 de puncte WTA în plus, în raport cu jucătoarea din țara noastră.