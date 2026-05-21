(P) Culoare, energie și confort. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 te inspiră să faci antrenamentele de care ai nevoie în fiecare zi

Partenerul tău constant de antrenament – de la Mini-workout, la sporturi outdoor Cele două modele ale seriei, WATCH FIT 5 și WATCH FIT 5 Pro, îți înțeleg exact nevoile în materie de fitness și se adaptează stilului tău de viață. Seria introduce inovația Mini-workout, un mod de antrenament dedicat persoanelor cu program încărcat care nu reușesc să integreze exercițiile fizice în rutina lor. Cum funcționează? Mini-antrenamentul include 30 de exerciții scurte și ușoare care pun în mișcare 10 zone ale corpului și te vor ajuta să scapi rapid de senzația de rigiditate pe care o ai atunci când stai multe ore pe scaun. O interfață animată sub forma unui urs panda va încerca să te motiveze în timpul mișcării, transformând exercițiile simple de stretching în momente interactive. Pe lângă această funcție, ceasurile din seria HUAWEI WATCH FIT 5 includ peste 100 de moduri de antrenament, potrivite pentru categorii diverse de utilizatori. Unii oameni aleargă ca să se relaxeze și pentru îmbunătățirea condiției fizice, alții vor să-și depășească limitele și sunt atenți la rezultate. Indiferent de stilul de alergare pe care îl ai, seria HUAWEI WATCH FIT 5 se adaptează ritmului tău.

Pentru alergătorii ocazionali, ceasurile oferă metrici esențiale precum ritmul cardiac în timp real, viteza și caloriile arse. În cazul alergătorilor avansați, smartwatch-urile pun la dispoziție indicatori ca puterea de alergare, măsurând științific încărcarea antrenamentului, pentru a-i ajuta să-și mențină ritmul și să se asigure că fiecare pas este în concordanță cu obiectivele lor. Ceasurile sunt parteneri utili de drum și pentru pasionații de ciclism, fie că pedalează pe străzile aglomerate ale orașului sau pe trasee noi, într-o excursie de weekend în natură. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 introduce trei indicatori profesionali pentru ciclism: nivelul pantei, puterea virtuală la pedalare și cadența virtuală. Practic, nu vei mai avea nevoie de echipamente suplimentare ca să îți evaluezi performanța și să știi când trebuie să îți ajustezi efortul ca să nu rămâi fără energie. Seria este echipată și cu sistemul îmbunătățit de poziționare Sunflower, care transmite rapid informații precise de localizare.

Totodată, modelul WATCH FIT 5 Pro vine cu funcții speciale pentru activități outdoor profesionale. Dacă practici trail running, ai acces la instrumente de navigare, monitorizarea altitudinii și ghidaj pe traseu, iar în cazul în care te pasionează golful, smartwatch-ul îți pune la dispoziție analiza dinamică a loviturilor și te ajută să te orientezi pe baza a peste 17.000 de hărți ale unor terenuri din toată lumea. În plus, datorită tehnologiei încorporate de detectare a căderilor, ceasurile din seria HUAWEI WATCH FIT 5 pot iniția comunicarea cu serviciile de urgență în cazul unor incidente neplăcute. Funcția este indispensabilă mai ales pentru cei care se antrenează singuri sau explorează trasee dificile.

Monitorizarea inteligentă a sănătății pe tot parcursul zilei Atente la sănătatea ta, noile smartwatch-uri HUAWEI sunt capabile să urmărească un set de parametri vitali, fără să fie însă dispozitive medicale sau să înlocuiască recomandările specialiștilor. Punând accent pe prevenție, ceasurile asigură un nivel de monitorizare cardiovasculară care depășește simpla măsurare a ritmului cardiac. Dispozitivele identifică neregularități care trec adesea neobservate în viața de zi cu zi, precum aritmiile care sunt detectate pe baza undei pulsului. HUAWEI WATCH FIT 5 Pro este echipat și cu o funcție care poate face o analizată EKG detaliată fiind o funcție certificată medical. În plus, pe baza unui senzor care măsoară temperatura corpului, seria WACTH FIT 5 creează o imagine clară despre ceea ce se întâmplă în organismul femeilor, putând prezice perioada menstruală și de ovulație. Smartwatch-urile includ și o funcție care susține sănătatea emoțională, prin monitorizarea a 12 tipuri de stări, iar prin urmărirea tiparului tău de somn, acestea te ajută să înțelegi în ce mod activitatea ta zilnică este influențată de odihnă.

Design modern și experiență plăcută de purtare Când vine vorba despre design, noua serie HUAWEI WATCH FIT 5 mizează pe o estetică urbană și o energie tinerească, în care culorile joacă un rol central. Modelul WATCH FIT 5 se distinge prin nuanțele vibrante Purple, Silver și Green, alături de clasicele Black și White, iar WATCH FIT 5 vine în versiunile Orange, Black și White. Indiferent de model, eleganța discretă se îmbină cu energia modernă, surprinzând spiritul dinamic al vieții orașului.

Dincolo de felul în care arată, ceasurile pun accent și pe confortul tău, fiind dispozitive subțiri și ușoare. Ambele modele au o grosime de 9,5 mm. WATCH FIT 5 cântărește 27 g, iar WATCH FIT 5 Pro – 30,4 g, ceea ce înseamnă că nu îți vor îngreuna deloc mișcările în timpul antrenamentelor. Experiența plăcută de purtare este susținută și de materialele prietenoase cu pielea din care sunt fabricate curelele: fluoroelastomer sau nailon reciclat, o alternativă sustenabilă. În plus, datorită îmbunătățirilor din punctul de vedere al luminozității ecranelor, te vei bucura de imagini extrem de clare, fie că verifici notificările când ești pe drum sau că urmărești rezultatele unui antrenament făcut în aer liber.

Dincolo de felul în care arată, ceasurile pun accent și pe confortul tău, fiind dispozitive subțiri și ușoare. Ambele modele au o grosime de 9,5 mm. WATCH FIT 5 cântărește 27 g, iar WATCH FIT 5 Pro – 30,4 g, ceea ce înseamnă că nu îți vor îngreuna deloc mișcările în timpul antrenamentelor. Experiența plăcută de purtare este susținută și de materialele prietenoase cu pielea din care sunt fabricate curelele: fluoroelastomer sau nailon reciclat, o alternativă sustenabilă. În plus, datorită îmbunătățirilor din punctul de vedere al luminozității ecranelor, te vei bucura de imagini extrem de clare, fie că verifici notificările când ești pe drum sau că urmărești rezultatele unui antrenament făcut în aer liber.

Plăți contactless în siguranță și fără efort Pentru mai multă eficiență pe parcursul zilei, seria HUAWEI WATCH FIT 5 include și serviciul Curve Pay, datorită căruia poți face plăți contactless sigure. Nu trebuie decât să îți descarci aplicația pe smartphone, să o instalezi și apoi să o asociezi cu ceasul tău FIT 5. Prin acest serviciu, ai acces și la funcții precum One Smart Wallet, cu care îți poți reuni toate cardurile într-o singură interfață digitală, sau Go Back in Time®, ca să corectezi eventualele erori de plată. Și poți să faci toate acestea fără să te temi că bateria ceasului tău s-ar putea descărca în orice moment. Asta pentru că smartwatch-urile sunt dotate cu o baterie cu un conținut ridicat de siliciu, care asigură o autonomie de până la o săptămână de utilizare obișnuită și până la 10 zile, în cazul folosirii mai puțin intense.

Intră în HUAWEI Store și alege modelul WATCH FIT 5 cel mai potrivit pentru tine Seria HUAWEI WATCH FIT 5 este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor oficiali. Modelul WATCH FIT 5 poate fi achiziționat la prețul de 749 lei, iar WATCH FIT 5 Pro, la prețul de 1399 lei. La cumpărarea direct din magazinul online HUAWEI, utilizatorii vor beneficia de o reducere de 250 de lei pentru WATCH FIT 5 Pro (în perioada 7 mai - 21 iunie 2026), vor primi 10X HUAWEI Points, precum și un abonament gratuit HUAWEI Health+ timp de o lună pentru modelul de bază și trei luni pentru modelul Pro, și abonament WATCH Face timp de o lună.