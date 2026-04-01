Echipa jucătorilor europeni absenți de la CM 2026 arată spectaculos

După terminarea fazei grupelor din preliminariile europene pentru CM 2026, au obținut direct calificarea Germania, Elveția, Scoția, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Austria, Norvegia, Belgia, Anglia și Croația, în timp ce alte patru formații (Bosnia și Herțegovina, Suedia, Turcia, Cehia) au ocupat ultimele locuri disponibile, după câștigarea meciurilor de baraj.

Inițial au fost eliminate din cursă 26 de echipe, respectiv Luxemburg (Grupa A), Slovenia (Grupa B), Grecia, Belarus (Grupa C), Islanda, Azerbaidjan (Grupa D), Georgia, Bulgaria (Grupa E), Ungaria, Armenia (Grupa F), Finlanda, Malta, Lituania (Grupa G), Cipru, San Marino (Grupa H), Israel, Estonia, Moldova (Grupa I), Kazahstan, Liechtenstein (Grupa J), Serbia, Letonia, Andorra (Grupa K), Insulele Feroe, Muntenegru și Gibraltar (Grupa L). În urma play-off-urilor au rămas acasă și Țara Galilor, Italia, Irlanda de Nord, Ucraina, Polonia, Albania, Slovacia, Kosovo, România, Irlanda, Danemarca și Macedonia de Nord.

În loturile acestora se găsesc fotbaliști valoroși, unii dintre ei faimoși la nivel mondial, precum Gianluigi Donnarumma, Dominik Szoboszlai, Sandro Tonali, Khvicha Kvaratskhelia, Benjamin Sesko, Robert Lewandowski sau Dusan Vlahovic.

Echipa jucătorilor din Europa care au pierdut deja calificarea la CM 2026:

Primul "11" - Gianluigi Donnarumma (Manchester City / Italia) - Elseid Hysaj (Albania / Lazio), Illia Zabarnyi (Ucraina / PSG), Andreas Christensen (Danemarca / FC Barcelona), Konstantinos Tsimikas (Grecia / AS Roma) - Dominik Szoboszlai (Ungaria / Liverpool), Christian Eriksen (Danemarca / Wolfsburg), Sandro Tonali (Newcastle United / Italia), Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG) - Robert Lewandowski (FC Barcelona / Polonia), Dusan Vlahovic (Serbia / Juventus)