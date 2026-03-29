Soluția Barcelonei ar putea veni dintr-un loc total neașteptat… Kosovo.

Barcelona, interesată de revelația din Kosovo

Fisnik Asllani, atacantul în vârstă de 23 de ani, este revelația fotbalului kosovar și ar putea obține o performanță istorică dacă va învinge Turcia la baraj și se va califica alături de naționala sa la Campionatul Mondial.

Ayman Dahmani, agentul lui Fisnik Asllani, a dezvăluit că Barcelona este foarte interesată de transferul atacantului kosovar de la Hoffenheim.

”Interesul celor de la Barcelona pentru jucător este real, iar clubul catalan a luat deja legătura cu noi”, a declarat agentul fotbalistului, Ayman Dahmani, conform Kicker.

Asllani a devenit unul dintre cei mai urmăriți atacanți din Bundesliga odată cu revenirea sa la Hoffenheim după împrumutul la Elversberg.

Agentul fotbalistului care în urmă cu un an și jumătate valora doar 800.000 de euro, iar acum a ajuns să aibă o cotă de piață de 30 de milioane de euro, a declarat că Barcelona îl poate transfera pe Asllani doar dacă va achita clauza de reziliere pe care jucătorul o are la Hoffenheim, de 30 de milioane de euro.

”Este cu adevărat nebunește cât de repede se pot schimba lucrurile uneori, dacă mă uit unde eram acum un an și jumătate la Elversberg. Valoarea mea de piață era atunci de 800.000 de euro, iar acum este de 30 de milioane”, spunea recent Asllani.

Laporta vrea ca Lewandowski să mai rămână un an la Barcelona

Președintele clubului, Joan Laporta, a transmis recent că și-ar dori ca atacantul să continue pe Camp Nou: „Este un jucător cu mare talent și un marcator. A venit într-un moment dificil și a făcut multe sacrificii pentru Barcelona. Mi-aș dori să continue încă un an”.