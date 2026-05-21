L-a exclus pe Lionel Messi din topul celor mai buni, iar acum vor fi colegi la Inter Miami

Mijlocașul în vârstă de 34 de ani și-a luat rămas-bun de la suporterii de pe Old Trafford duminică, în urma victoriei obținute în fața celor de la Nottingham Forest. Acesta mai are șansa de a bifa o ultimă prezență în tricoul britanicilor în ultima etapă a sezonului, în deplasarea de la Brighton.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, sud-americanul va juca în Statele Unite ale Americii, la Inter Miami. Cele două părți se află în negocieri încă din luna martie, iar mutarea se va concretiza în această vară, la finalul contractului pe care jucătorul îl are cu formația engleză.

Pe lângă mijlocașul brazilian, și Tyrell Malacia se va despărți de echipa din Manchester la finalul actualei stagiuni. În perioada petrecută la United, Casemiro a contribuit la câștigarea Cupei Ligii în 2023 și a FA Cup în 2024.