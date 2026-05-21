L-a exclus pe Lionel Messi din topul celor mai buni, iar acum vor fi colegi la Inter Miami

Casemiro pleacă de la Manchester United și a ajuns la un acord cu Inter Miami. Brazilianul va juca alături de Lionel Messi, omul pe care recent l-a ignorat într-un top al celor mai buni fotbaliști.

Mijlocașul în vârstă de 34 de ani și-a luat rămas-bun de la suporterii de pe Old Trafford duminică, în urma victoriei obținute în fața celor de la Nottingham Forest. Acesta mai are șansa de a bifa o ultimă prezență în tricoul britanicilor în ultima etapă a sezonului, în deplasarea de la Brighton.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, sud-americanul va juca în Statele Unite ale Americii, la Inter Miami. Cele două părți se află în negocieri încă din luna martie, iar mutarea se va concretiza în această vară, la finalul contractului pe care jucătorul îl are cu formația engleză.

Pe lângă mijlocașul brazilian, și Tyrell Malacia se va despărți de echipa din Manchester la finalul actualei stagiuni. În perioada petrecută la United, Casemiro a contribuit la câștigarea Cupei Ligii în 2023 și a FA Cup în 2024.

Coleg cu Messi, după ce l-a lăudat pe Bale

Transferul în MLS îl va aduce pe Casemiro în același vestiar cu Lionel Messi. Situația atrage atenția, în contextul în care fotbalistul a oferit recent un interviu pentru Rio Ferdinand în care l-a plasat pe Gareth Bale peste campionul mondial argentinian.

Fostul jucător al lui Real Madrid a susținut că, exceptându-l pe Cristiano Ronaldo, galezul a fost cel mai complet coleg pe care l-a văzut evoluând, trecându-l cu vederea pe actualul său viitor coechipier.

„Cristiano înscria minimum 15 goluri pe sezon, dar Bale făcea de toate. Ataca, se apăra, era foarte bun cu capul, marca, executa lovituri libere. Cristiano este cel mai bun, e din altă lume. Dar dacă îl scoatem din discuție, pentru mine Bale era cel mai complet”, a spus Casemiro.

