Formația bucureșteană are șansa de a reveni într-o competiție europeană după o pauză de nouă ani. Echipa a terminat pe poziția a patra în campionat și va disputa un meci de baraj decisiv pentru calificarea în Conference League, urmând să întâlnească învingătoarea duelului dintre FCSB și FC Botoșani.

În paralel, oficialii clubului conturează deja viitorul lot pentru a asigura rezultate superioare, având în vedere că în actuala stagiune parcursul din Cupa României s-a oprit în semifinale, în fața Universității Craiova. Primele mutări rezolvate pe plan intern sunt aducerile lui Ianis Doană de la Steaua și Adriano Manole de la FC Argeș.

Ținte externe pentru trupa din Ștefan cel Mare

Andrei Nicolescu a oferit mai multe detalii despre planurile de întărire a lotului. Conducătorul grupării alb-roșii a transmis că echipa se află în negocieri cu trei jucători din afara țării, fotbaliști pe care clubul a încercat să îi aducă și în perioada de mercato din iarnă.

„E un sezon în parametri pe care i-am setat. E un sezon normal, nu am setat asta (n.r. - calificarea în Europa), am zis că e un target pe care vrem să îl atingem. Dar nu era obligatoriu. Cum anul trecut nu era setat play-off-ul, anul ăsta era. E o presiune pozitivă pentru a creşte clubul ăsta. Problema majoră o să fie cât de repede ne putem mişca pentru transferuri, avem nişte discuţii cu trei jucători. Am discutat şi cu ei în partea de iarnă. Nu am finalizat nimic şi cam suntem în aceeaşi situaţie. Transferurile sunt greu de realizat la început. Aşteaptă până în ultima clipă. Sunt jucători de afară”, a spus președintele dinamovist, potrivit Primasport.