Răsturnare de situație la Barcelona! Decizia luată în cazul lui Robert Lewandowski

Potrivit publicației Sport , conducerea clubului îi va propune prelungirea înțelegerii, însă decizia finală va depinde atât de dorința jucătorului, cât și de punctul de vedere al antrenorului Hansi Flick.

Deși contractul atacantului polonez expiră în vara lui 2026, oficialii Barcelonei sunt dispuși să-i ofere încă un an de contract, însă cu un salariu considerabil redus.

Președintele clubului, Joan Laporta, a transmis recent că și-ar dori ca atacantul să continue pe Camp Nou: „Este un jucător cu mare talent și un marcator. A venit într-un moment dificil și a făcut multe sacrificii pentru Barcelona. Mi-aș dori să continue încă un an”.

Robert Lewandowski are oferte pe bani mulți din Arabia, America și Italia

Situația atacantului este urmărită de mai multe cluburi. Juventus ar fi început deja demersurile pentru a-l convinge să se alăture proiectului de la Torino.

Conform La Gazzetta dello Sport, un reprezentant al clubului italian a fost prezent în Polonia pentru a discuta cu jucătorul după victoria naționalei poloneze cu Albania.

Pe lângă varianta din Serie A, Lewandowski este dorit și în Major League Soccer, unde Chicago Fire urmărește atent situația sa, dar și în campionatul Arabiei Saudite.

În actuala stagiune, Robert Lewandowski a evoluat în 37 de meciuri pentru FC Barcelona, a marcat 16 goluri și a oferit șase pase decisive.