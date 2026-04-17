Jurnalistul italian Fabrizio Romano a transmis că atacantul polonez a primit o primă ofertă de la conducerea de pe Camp Nou, însă condițiile financiare și durata noii înțelegeri nu sunt deloc pe placul său. Contractul actual al jucătorului în vârstă de 37 de ani expiră la data de 30/06/2026, motiv pentru care negocierile între cele două părți ar urma să continue în săptămânile viitoare.

Cifrele sezonului și posibilele destinații

Fotbalistul evaluat în prezent la 8 milioane de euro reprezintă în continuare o piesă importantă în angrenajul echipei. În actuala stagiune, vârful a bifat 40 de meciuri în toate competițiile, trecându-și în cont 17 goluri și 3 pase decisive. O mare parte dintre aceste reușite au venit în LaLiga, competiție în care a strâns 25 de prezențe și 12 goluri.

Incertitudinea legată de viitorul său la Barcelona a atras deja atenția altor formații de pe piața transferurilor. Printre cluburile care monitorizează situația atacantului se numără AC Milan, precum și formația Chicago Fire din campionatul nord-american (MLS). Până la luarea unei decizii finale privind următorul capitol din cariera sa, polonezul rămâne concentrat pe finalul sezonului și pe lupta din campionatul spaniol.