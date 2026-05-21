Lokomotiv Plovdiv și ȚSKA Sofia au jucat ultimul act din competiție.

ŢSKA Sofia a câştigat Cupa Bulgariei la fotbal, după ce a învins-o pe Lokomotiv Plovdiv cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, în finala desfăşurată miercuri pe Stadionul Naţional ''Vasil Levski'' din Sofia, în are scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri.

ȚSKA Sofia - Lokomotiv Plovdiv 1-1 și 4-3 la loviturile de departajare

ŢSKA a deschis scorul prin argentinianul Leandro Godoy (11), dar Lokomotiv a egalat imediat după pauză, prin brazilianul Lucas Ryan (47).

La loviturile de departajare, pentru echipa din Plovdiv a transformat şi fundaşul român Andrei Chindriş, alături de Lucas Ryan şi Joel Zwarts. Au ratat Dimităr Iliev şi Zapro Dinev.

Pentru ŢSKA au fructificat din punctul de la 11 metri Maks Ebong, Teodor Ivanov, Leandro Godoy şi James Eto'o, ratând doar Bruno Jordao.

Chindriș și Itu au fost titulari, primul a marcat la penalty-uri

Andrei Chindriş a fost integralist la Lokomotiv, primind un cartonaş galben (70), în timp ce mijlocaşul român Cătălin Itu a jucat 98 de minute, primind un cartonaş galben în minutul 64.

ŢSKA Sofia nu mai câştigase Cupa Bulgariei din 2021 (22 de trofee), scrie Agerpres, iar Lokomotiv a obţinut cele două trofee din palmares în 2019 şi 2020.

