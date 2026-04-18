Catalanii analizează piața transferurilor pentru a găsi soluții ofensive, având în vedere posibila ieșire din prim-plan a lui Robert Lewandowski. Atacantul norvegian de la Atletico se află de mai mult timp pe lista directorului sportiv Deco, fiind considerat o alternativă solidă pentru campionatul spaniol.

Alexander Sorloth are caracteristici care lipsesc în prezent din lotul Barcelonei. Forța sa fizică, jocul aerian și capacitatea de a fixa fundașii adversi îl transformă într-o opțiune tactică valoroasă. În plus, fotbalistul s-a remarcat adesea prin evoluții bune chiar în meciurile directe contra echipei de pe Camp Nou, un detaliu care a atras atenția conducerii.

„Direcția sportivă azulgrana caută să asigure un atacant central cât mai curând posibil, în urma incertitudinii privind reînnoirea lui Robert Lewandowski”, a transmis jurnalistul Matteo Moretto pe rețelele de socializare.

Calcule economice și negocieri cu Atletico

Echipa din Madrid nu va facilita plecarea norvegianului, acesta reprezentând o resursă importantă în actualul sezon din La Liga. Orice ofertă va fi analizată în detaliu, notează Fichajes, mai ales că piața transferurilor poate suferi modificări rapide în vară.

Pe de altă parte, Barcelona trebuie să își evalueze atent situația financiară înainte de a înainta o propunere oficială. Potrivit surselor din presa iberică, aducerea lui Sorloth depinde strict de vânzarea altor jucători și de ajustările economice pe care clubul catalan le va face la finalul stagiunii.