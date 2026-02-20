Federația de Fotbal din Italia (FIGC) a dat verdictul cu privire la scandalul de arbitraj din Inter - Juventus 3-2, marele derby din etapa a 25-a din Serie A.

Poziția FIGC față de faza controversată din Inter - Juventus 3-2

FIGC a decis să îi păstreze suspendarea de o etapă lui Pierre Kalulu, în ciuda reclamației depuse de către conducerea „Bătrânei Doamne”.

Kalulu a primit al doilea cartonaș galben, în minutul 42, după un duel cu Alessandro Bastoni. Juventus a solicitat către FIGC să îi anuleze sancțiunea jucătorului ei și a primit răspunsul negativ la șase zile distanță.

Meciul ratat de Pierre Kalulu

Prin urmare, antrenorul Luciano Spalletti nu se va putea baza pe fundașul central francez în vârstă de 25 de ani pentru duelul contra celor de la Como. Jocul cu miză pentru un loc de cupe europene se va disputa mâine, de la 16:00.

Juventus a încercat să demonstreze fără succes că Alessandro Bastoni a simulat în duelul cu Pierre Kalulu.

Faza controversată a creat un dialog de la distanță, în ultimele zile, între Cristi Chivu și Luciano Spalletti. Conflictul s-a încheiat când antrenorul român și-a prezentat scuzele pentru că l-a deranjat pe Spalletti cu opinia sa.