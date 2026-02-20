Cristi Chivu și-a făcut lista de transferuri: primul nume dorit la Inter

Clubul milanez își caută întăriri fără a face cheltuieli exagerate, iar primul nume de pe lista lui Chivu este Mergim Vojvoda, jucător de la Como.

Vojvoda este primul fotbalist dorit de Chivu

Fotbalistul de 31 de ani ar oferi o soluție flexibilă pentru Chivu, mai ales după problemele lui Inter pe partea dreaptă în acest sezon, din cauza accidentării lui Denzel Dumfries.

Vojvoda are contract până în 2028 și ar putea fi transferat pentru aproximativ 5 milioane de euro, informează bolognasportnews.it. În acest sezon, el a evoluat în 25 de meciuri, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.