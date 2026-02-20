Cristi Chivu și-a făcut lista de transferuri: primul nume dorit la Inter

Serie A
Inter Milano, liderul din Serie A, cu 61 de puncte după 27 de etape, se pregătește pentru sezonul viitor.

Mergim VojvodaComoInter Milanocristi chivuSerie A
Clubul milanez își caută întăriri fără a face cheltuieli exagerate, iar primul nume de pe lista lui Chivu este Mergim Vojvoda, jucător de la Como.

Vojvoda este primul fotbalist dorit de Chivu

Fotbalistul de 31 de ani ar oferi o soluție flexibilă pentru Chivu, mai ales după problemele lui Inter pe partea dreaptă în acest sezon, din cauza accidentării lui Denzel Dumfries.

Vojvoda are contract până în 2028 și ar putea fi transferat pentru aproximativ 5 milioane de euro, informează bolognasportnews.it. În acest sezon, el a evoluat în 25 de meciuri, a marcat un gol și a oferit trei pase decisive.

Como ocupă locul șase în Serie A cu 42 de puncte obținute după 25 de etape, cu 11 victorii, nouă remize și cinci înfrângeri înregistrate.

Pentru Inter urmează meciul cu Lecce. Cele două formații se vor duela în cadrul etapei #26 din Serie A sâmbătă, 21 februarie, nu mai devreme de ora 19:00.

