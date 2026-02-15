Inter s-a impus în fața lui Juventus, scor 3-2, într-un meci din runda 25 de Serie A.

„Nerazzurrii” au marcat prin autogolul lui Cambiaso (17') și golurile reușite de Esposito (76') și Zielinski (90'), în timp ce Juventus a înscris prin Cambiaso (26') și prin Locatelli (83'), iar torinezii au avut și un jucător eliminat. Este vorba despre Kalulu, care a văzut al doilea galben în minutul 42.

Spalletti, scandal la pauza meciului: ce a făcut antrenorul lui Juventus

Faza din minutul 42 a fost cel mai controversat moment al partidei. Fundașul lui Juventus a văzut al doilea cartonaș galben, în urma unei faze la care Bastoni a căzut foarte ușor.

Spalletti și Chiellini au fost scandalizați de faptul că fotbalistul lui Juventus a fost eliminat atât de ușor și la pauza partidei i-au reproșat asta arbitrului pe tunel către vestiare.

Antrenorul lui Juventus a fost ținut cu greu de oamenii din staff-ul torinezilor pentru a nu fi eliminat de arbitrul Le Penna.