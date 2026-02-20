Dusan Vlahovic, ajuns la vârsta de 26 de ani, reprezintă un subiect principal pe piața transferurilor din Italia. Contractul sârbului cu Juventus Torino se apropie de final, iar de la 1 iulie acesta poate semna gratis cu orice club. Atacantul încasează un salariu de 12 milioane de euro pe an încă din ianuarie 2022, o sumă pe care conducerea torineză nu mai este dispusă să i-o garanteze pentru o eventuală prelungire, îndepărtându-l tot mai mult de echipa pe care a susținut mereu că o iubește.

Duel aprins între formațiile din Milano

Presa din Peninsulă notează că Inter, sub comanda lui Cristi Chivu, și AC Milan, antrenată de Max Allegri, sunt gata să depună eforturi considerabile pentru a obține semnătura vârfului sârb din stagiunea viitoare. Chivu caută să aducă plus valoare în ofensiva echipei sale, iar Vlahovic, un marcator pur-sânge, ar reprezenta o mutare uriașă pe piața jucătorilor liberi.

Sârbul traversează însă un sezon complicat, fiind ținut departe de teren de o accidentare suferită în luna noiembrie a anului trecut, într-o partidă cu Cagliari. Staff-ul medical estimează că acesta va reveni pe gazon abia la începutul lunii martie, pentru a fi la dispoziția lui Luciano Spalletti.

Aducerea lui Vlahovic de la Fiorentina a costat-o pe Juventus 70 de milioane de euro, sumă la care s-au adăugat alte 10 milioane de euro sub formă de bonusuri. În acești peste patru ani petrecuți la Torino, fotbalistul a marcat 64 de goluri în toate competițiile, trecându-și în palmares și o Cupă a Italiei în sezonul 2023-2024. Acum, pe lângă lupta directă dintre Chivu și Allegri, situația sârbului este monitorizată atent și de mai multe grupări din Premier League, mai scrie presa din Italia.