Bodo/Glimt s-a impus în fața lui Inter, scor 3-1, într-un meci din turul play-off-ului Champions League.

Pentru norvegieni au înscris Fet (20'), Hauge (61') și Hogh (64'), în timp ce de la Inter a marcat Pio Esposito (30').

Starul lui Inter, OUT! Veste proastă pentru Cristi Chivu

Lautaro Martinez a părăsit terenul în minutul 61, după ce a fost înlocuit de Marcus Thuram. Motivul acestei schimbări făcute de Cristi Chivu a fost legat de un disconfort pe care jucătorul său l-a simțit la gambă.

Oamenii din staff-ul medial al lui echipei milaneze au făcut vineri dimineață investigații amănunțite și au dezvăluit pe site-ul oficial al clubului faptul că atacantul argentinian a suferit o întindere musculară.

„Lautaro Martinez a fost supus în această dimineață unor investigații clinice și imagistice la Institutul Humanitas din Rozzano. Analizele au evidențiat o întindere musculară la nivelul mușchiului solear al piciorului stâng.

Situația atacantului argentinian va fi reevaluată săptămâna viitoare.”, au scris într-un comunicat „nerazzurrii”.

Cristi Chivu, fără Lautaro Martinez în derby-ul cu AC Milan

Accidentarea lui Martinez este o lovitură încasată de Chivu, care nu se va putea baza pe fotbalistul de 28 de ani cel puțin o lună.

Astfel, argentinianul va rata returul cu Bodo/Glimt din Champions League, duelul cu Como din Coppa Italia, care se vede pe VOYO, și partidele din Serie A cu Lecce, Genoa, Atalanta și, cea mai importantă, derby-ul cu AC Milan, de pe 8 martie.

Lautaro Martinez marcat 18 goluri și a oferit patru assist-uri în 35 de partide jucate în acest sezon.

Atacantul argentinian este cotat la 85 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Returul cu Bodo/Glimt din această fază eliminatorie din Champions League va avea loc marți, 24 februarie, iar echipa lui Cristi Chivu va încerca să întoarcă acest deficit de două goluri din partida tur.