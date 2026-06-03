Hakan Calhanoglu îi spune adio Interului? Unde e așteptat starul lui Cristi Chivu

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Chivu a realizat eventul în acest sezon.

După ce Inter a câștigat Serie A și Cupa Italiei, a început să se vorbească mult despre posibilitatea ca Hakan Calhanoglu să plece, fiind dorit insistent în țara natală, de mai multe formații.

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Aparent, ținând cont și de faptul că are 32 de ani, Calhanoglu este dispus să accepte o reducere a salariului pentru a facilita mutarea în Turcia, urmând să scadă de la un venit de 6,5 milioane de euro, cât are acum la Inter, la mai puțin.

Hakan Calhanoglu poate pleca de la Inter în vară

Hakan Calhanoglu evoluează pe postul de mijlocaș defensiv și are un contract valabil cu actuala echipă până la data de 30 iunie 2027. Fotbalistul în vârstă de 32 de ani a bifat 22 de apariții în actualul sezon din Serie A, marcând 9 goluri și oferind 4 pase decisive. Recent, după ce s-a aflat de interesul celor de la Galatasaray, ”pe fir” a intrat și Fenerbahce.

În prezent, cota de piață a internaționalului turc se ridică la 18 milioane de euro. Jucătorul a sosit la formația din Milano din postura de jucător liber de contract, la data de 1 iulie 2021. El ar accepta, se pare, un salariu de aproximativ 5 milioane de euro pentru a reveni acasă, cu 1.5 milioane de euro mai puțin decât îi oferă Inter.

De când joacă la Inter, turcul a ajuns la un total de 212 meciuri, 50 de goluri și 39 de partide. Sunt cele mai bune statistici ale sale din toate experiențe avute. La AC Milan, în 172 de partide, a marcat de 28 de ori și a oferit mai multe pase de gol, 48!