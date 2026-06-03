Kevin De Bruyne, distrus în Italia după tirada la adresa lui Conte: ”Nici măcar nu răspundea la mesaje!”

Kevin De Bruyne, distrus în Italia după tirada la adresa lui Conte: ”Nici măcar nu răspundea la mesaje!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Zilele trecute, Kevin De Bruyne a făcut o serie de declarații dure la adresa lui Antonio Conte.

TAGS:
NapoliKevin De BruyneAntonio Conte
Din articol

De Bruyne a fost nemulțumit de faptul că Antonio Conte nu l-a utilizat pe poziția sa preferată și a jucat un rol mai mult defensiv, motiv pentru care a recunoscut că se bucură de faptul că antrenorul a părăsit echipa la finalul acestui sezon

Kevin De Bruyne, făcut praf în Italia

  • De bruyne conte 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Jurnalistul italian Ivan Zazzaroni a reacționat după declarațiile făcute de mijlocașul belgian și l-a criticat dur pe Kevin De Bruyne. Jurnalistul consideră că fotbalistul a dat dovadă de lașitate pentru că nu a avut curajul de a-i spune în față lui Antonio Conte nemulțumirile pe care le avea la adresa acestuia. 

Kevin De Bruyne a fost indisponibil timp de cinci luni și nici măcar nu răspundea la mesaje. Dacă are curaj, îl ia pe Conte Antonio Conte deoparte și îi spune direct ce are de spus, nu vine să vorbească după aceea.

De Bruyne a fost lăsat să plece de la Manchester City, deoarece în ultimii ani a avut mai multe accidentări decât perioade în care a putut juca constant. Desigur, ca fotbalist nu poate fi contestat, a avut o carieră extraordinară.

Sincer, consider că astfel de atacuri făcute ulterior, după plecarea antrenorului, sunt complet nepotrivite. Când un jucător critică un mare antrenor care a câștigat atât de mult, tind să cred că marele antrenor are întotdeauna motivele sale”, a spus Ivan Zazzaroni, conform TuttoMercatoWeb.

Declarațiile făcute de Kevin De Bruyne

Pentru mine a fost complicat, deoarece Conte are o viziune asupra fotbalului foarte diferită de a mea. Practic, nu am avut niciodată ocazia să joc pe postul meu preferat. Cu toate acestea, am dat întotdeauna totul pentru echipă.

Jucam foarte defensiv. Dacă încerci să câștigi fiecare meci cu 1-0 folosind un sistem 5-4-1, practici un anumit tip de fotbal. Chiar și statisticile noastre ofensive au de suferit. Sunt fericit că a plecat? Da, sunt. Nu era obligat să rămână.

Anul trecut ni s-au făcut anumite promisiuni legate de modul în care urma să jucăm, dar acestea nu s-au concretizat. Este păcat, pentru că fotbalul ar trebui să rămână o plăcere”, a spus De Bruyne.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat s-a trezit peste noapte cu 21,8 miliarde de dolari în cont. A întrebat inteligența artificială ce să facă cu averea
Un bărbat s-a trezit peste noapte cu 21,8 miliarde de dolari în cont. A întrebat inteligența artificială ce să facă cu averea
ULTIMELE STIRI
Hakan Calhanoglu îi spune adio Interului? Unde e așteptat starul lui Cristi Chivu
Hakan Calhanoglu îi spune adio Interului? Unde e așteptat starul lui Cristi Chivu
Cum s-a îmbrăcat Szoboszlai în cantonamentul Ungariei și cum a reacționat Florin Prunea: ”Mergeau niște ciocate”
Cum s-a îmbrăcat Szoboszlai în cantonamentul Ungariei și cum a reacționat Florin Prunea: ”Mergeau niște ciocate”
Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii
Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii
Lumea fotbalului, lovită de o tragedie! S-a stins autorul primului hattrick din istoria Europa League
Lumea fotbalului, lovită de o tragedie! S-a stins autorul primului hattrick din istoria Europa League
Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”
Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Ce nu s-a văzut la TV. Gestul făcut de Gică Hagi după Georgia - România

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Edward Iordănescu, direct în Champions League: „Semnează!“

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Gică Hagi, declarații după primul meci ca selecționer al României: ”Vreau să îl am la echipa națională!”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Ce tricolor a uimit la Tbilisi după Georgia - România 1-1: ”Va juca pe cele mai mari scene ale fotbalului mondial”

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Lovitură pentru un club din play-off! Conturi blocate și interdicție la transferuri. Ce urmează

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer

Georgia – România 1-1 | Gică Hagi debutează cu o remiză în al doilea mandat de selecționer



Recomandarile redactiei
Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”
Sorana Cîrstea, întrebată direct la revenirea în România: ”Ce trebuie să faci ca să nu te lași de tenis?”
Cum s-a îmbrăcat Szoboszlai în cantonamentul Ungariei și cum a reacționat Florin Prunea: ”Mergeau niște ciocate”
Cum s-a îmbrăcat Szoboszlai în cantonamentul Ungariei și cum a reacționat Florin Prunea: ”Mergeau niște ciocate”
FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”
FCSB a aflat cât trebuie să plătească pentru jucătorul dorit: ”Puțin probabil!”
Hakan Calhanoglu îi spune adio Interului? Unde e așteptat starul lui Cristi Chivu
Hakan Calhanoglu îi spune adio Interului? Unde e așteptat starul lui Cristi Chivu
Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii
Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii
Alte subiecte de interes
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Victor Osimhen a spus ”DA” și pleacă de la Napoli! Unde e așteptat să semneze
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Osimhen, transferat de PSG! Parizienii plătesc peste 100 de milioane de euro pentru atacantul lui Napoli
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a dezvăluit ce se întâmplă cu Kevin de Bruyne: ”Clubul m-a informat”
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Pep Guardiola a rostit patru cuvinte despre plecarea lui Kevin De Bruyne de la Manchester City
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Napoli dă lovitura! După Spinazzola și Rafa Marin, Antonio Conte și-a luat un jucător de 40 milioane de euro
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
Antonio Conte a semnat și va avea un buget uriaș: 250 de milioane de euro pentru transferuri
CITESTE SI
Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

stirileprotv Imaginile postate de Dua Lipa după ce s-a căsătorit. Cum s-a îmbrăcat la cununia civilă. GALERIE FOTO

Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme

protv Cum arată Gabriela Cristea în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme

Prima reacție a tânărului care și-a ucis tatăl polițist. L-a înjunghiat de mai multe ori, în centrul orașului

stirileprotv Prima reacție a tânărului care și-a ucis tatăl polițist. L-a înjunghiat de mai multe ori, în centrul orașului

O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

stirileprotv O fabrică de 30 de milioane de euro a fost inaugurată în România. Va asigura 700 de locuri de muncă până în 2030

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!