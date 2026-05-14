VIDEO EXCLUSIV Lecție de modestie! Ce a spus Cristi Chivu la interviul în limba română după eventul cucerit cu Inter

Cristi Chivu (45 de ani) a acordat un interviu în exclusivitate pentru VOYO, în limba română, după ce a cucerit și Cupa Italiei cu Inter Milano și a realizat un event istoric.

După titlul din Serie A asigurat matematic cu trei runde înainte de final, Inter Milano a cucerit și Cupa Italiei în urma victoriei din finala contra lui Lazio (2-0). Cristi Chivu a devenit primul om din istoria lui Inter care cucerește eventul atât ca jucător (2010), cât și ca antrenor (2026).

  • Chivu și-a trecut numele pe o listă selectă, alături de antrenori care au reușit, în trecut, să câștige ambele trofee interne în același sezon, precum Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, Jose Mourinho și Massimiliano Allegri.

La interviul acordat pentru VOYO, Cristi Chivu și-a concentrat întreg discursul asupra meritelor pe care le au jucătorii săi în acest sezon. Antrenorul lui Inter a oferit astfel o altă lecție de modestie, după ce la ceremonia de premiere s-a așezat într-un colț al podiumului și i-a lăsat pe jucători să fie în centrul atenției și să sărbătorească. Abia ceva mai târziu, românul a revenit pe podium și a ridicat trofeul deasupra capului.

"Eu nu mă reprezint pe mine. Reprezint un club, reprezint o echipă cu tradiție în fotbalul italian și european. 

E meritul lor, meritul unui grup care, în ciuda lucrurilor pe care ei le-au trăit anul trecut, când au pierdut cam toate obiectivele, au reușit să se motiveze, să lase la o parte toată partea negativă din ce se vorbea. Au muncit, au stat drepți, au învățat să facă anumite lucruri, au găsit ambiția și motivația necesară pentru a duce la bun sfârșit ceea ce am reușit să facem anul ăsta.

Să câștigi două trofee într-un an nu e niciodată simplu. E vorba de muncă, de multă dedicare, de timp. Trebuie să accepți și când lucrurile nu merg foarte bine, să știi să te ridici și să mergi mai departe. Ei au făcut lucrul ăsta în mod exemplar și îi felicit pe această cale", a spus Cristi Chivu.

Cristi Chivu, alături de familie după eventul cu cucerit la Inter

Cu medalia la gât, fostul căpitan al echipei naționale s-a pozat alături de familia sa: soția Adelina și cele două fiice ale lui, Natalia și Anastasia, nu au lipsit de pe Stadio Olimpico.

REZUMAT Lazio - Inter 0-2, în finala Coppa Italia (VOYO)

