Pentru prima dată în carieră, ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, 15 WTA) a devenit semifinalistă de turneu de mare șlem, în proba individuală.

Adversara de care a trecut în sferturile de finală a fost tocmai compatrioata Elina Svitolina, pe care a învins-o în trei seturi intense, încheiate 6-3, 2-6, 6-2, la capătul a o sută zece minute de joc. Astfel, pe zgura pariziană, campioana turneului WTA 1000 din Madrid a eliminat-o pe câștigătoarea competiției WTA 1000 de la Roma.

Duel ruso-ucrainean în semifinalele turneului de la Roland Garros, Andreeva - Kostyuk

În cadrul conferinței de presă organizate după meci, Marta Kostyuk s-a referit, inevitabil, la conflictul militar ruso-ucrainean. În semifinală, Kostyuk o va avea ca adversară pe rusoaica Mirra Andreeva, care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3.

Explicându-și atitudinea față de jucătoarele din Federația Rusă și Belarus, Marta Kostyuk a punctat: „Pentru mine nu mai e frustrant. Sunt adulte. Știu despre ce vorbesc. Știu ce se petrece. Au telefoane, au Instagram, au știri la îndemână. Sigur că sunt conștiente de ceea ce se întâmplă,” a apreciat Marta Kostyuk.