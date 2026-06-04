GALERIE FOTO „Nu știu cum puteți dormi noaptea”. Kostyuk, declarație-surpriză după ce a învins-o pe Svitolina la Roland Garros

„Nu știu cum puteți dormi noaptea”. Kostyuk, declarație-surpriză după ce a învins-o pe Svitolina la Roland Garros Tenis
Alexandru Hațieganu
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Marta Kostyuk are și motive de nemulțumire, în cel mai bun moment al carierei, de până în prezent.

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Marta KostyukElina SvitolinaTurneul de la Roland GarrosRoland Garros 2026Tenis WTAUcraina
Din articol

Pentru prima dată în carieră, ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, 15 WTA) a devenit semifinalistă de turneu de mare șlem, în proba individuală.

Adversara de care a trecut în sferturile de finală a fost tocmai compatrioata Elina Svitolina, pe care a învins-o în trei seturi intense, încheiate 6-3, 2-6, 6-2, la capătul a o sută zece minute de joc. Astfel, pe zgura pariziană, campioana turneului WTA 1000 din Madrid a eliminat-o pe câștigătoarea competiției WTA 1000 de la Roma.

Duel ruso-ucrainean în semifinalele turneului de la Roland Garros, Andreeva - Kostyuk

În cadrul conferinței de presă organizate după meci, Marta Kostyuk s-a referit, inevitabil, la conflictul militar ruso-ucrainean. În semifinală, Kostyuk o va avea ca adversară pe rusoaica Mirra Andreeva, care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3.

Explicându-și atitudinea față de jucătoarele din Federația Rusă și Belarus, Marta Kostyuk a punctat: „Pentru mine nu mai e frustrant. Sunt adulte. Știu despre ce vorbesc. Știu ce se petrece. Au telefoane, au Instagram, au știri la îndemână. Sigur că sunt conștiente de ceea ce se întâmplă,” a apreciat Marta Kostyuk.

Marta Kostyuk

  • Marta kostyuk ukr rg 2026 4
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Marta Kostyuk nu le înțelege pe colegele de circuit din Federația Rusă

Insistând asupra acestui subiect delicat, Kostyuk a afirmat că nu înțelege cum poporul rus poate dormi în pace noaptea, știind ce se petrece pe teritoriul Ucrainei.

„Dacă acesta este un lucru despre care vor să evite să vorbească, ei trebuie să trăiască cu asta, nu eu. Ce pot să spun? Ei aleg o strategie care funcționează. Atât. Evident, nu pot să fac prea multe în legătură cu asta.

Mi-aș fi dorit să existe o poziționare mai clară asupra lucrurilor, mai ales când țara lor ucide alți oameni. Nu știu cum pot să doarmă liniștiți noaptea când știu ce se întâmplă, iar ei nu au nimic de spus în asta. Nu pot să spun mai multe,” a completat Marta Kostyuk.

În jumătatea superioară a tabloului, Aryna Sabalenka este marea favorită pentru un loc în finală. Bielorusa o va întâlni pe rusoaica Diana Shnaider, în sferturi, iar învingătoarea va juca în penultimul act contra sportivei mai bune a confruntării dintre rusoaica Anna Kalinskaya și poloneza Maja Chwalinska.

Elina Svitolina

  • Elina svitolina roland garros 2026
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