Nota primită de Cristi Chivu după ce a reușit event-ul cu Inter: ”Deloc rău pentru cineva etichetat drept debutant”

Cristi Chivu a fost notat cu 7,5 pentru felul în care a pregătit finala cu Lazio de către jurnaliștii de la TuttoMercatoWeb.

Italienii au remarcat că tehnicianul român le-a dat o ”palmă” tuturor contestatarilor care, la începutul acestui sezon, l-au considerat un ”debutant”, care nu va avea succes pe banca nerazzurrilor.

”A vrut să reducă tensiunea înaintea meciului, încercând să transmită calm și încredere, chiar dacă Inter Milano se afla în fața unei întâlniri cu propria (și a lui) istorie. Nu știm ce cuvinte a folosit în vestiar, dar au funcționat. Și poate că tocmai calmul mai mare al propriilor jucători a avut un rol decisiv în momentele-cheie ale partidei. Deloc rău pentru cineva care, la începutul sezonului, era etichetat drept „debutant”, ca să rămânem la cele mai blânde apelative”, au scris italienii.

VIDEO REZUMAT Lazio - Inter 0-2