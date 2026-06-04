Răsturnare de situație! Hansi Flick a luat decizia finală în cazul lui Jules Kounde

Această decizie poate influența direct strategia clubului, care lua în calcul o vânzare în cazul unei oferte de aproximativ 50 de milioane de euro din Premier League.

Potrivit presei din Spania, Hansi Flick a luat decizia de a conta pe fundașul francez în sezonul viitor, în ciuda faptului că acesta a încheiat stagiunea precedentă mai mult pe bancă.

Cotat la aproximativ 65 de milioane de euro, Jules Kounde a bifat 47 de meciuri în sezonul recent încheiat pentru Barcelona. Mai mult, francezul a reușit trei goluri și patru pase decisive.

Fundașul francez a ajuns pe Camp Nou în vara lui 2022, transferat de la Sevilla pentru 50 de milioane de euro. De la sosire, Kounde a câștigat trei titluri de campion în Spania, trei Supercupe ale Spaniei și o Cupă a Spaniei.

Internațional francez cu 46 de selecții, Kounde se pregătește pentru Cupa Mondială din 2026 alături de naționala Franței. Alături de „cocoșii galici” a cucerit și UEFA Nations League în 2021.