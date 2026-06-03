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Jaba Dvali, atacantul care a marcat primul hattrick din istoria Europa League, s-a stins la doar 41 de ani, după ce a suferit un atac de cord.

Jaba Dvali a murit la 41 de ani

Dvali se retrăsese din cariera de fotbalist profesionist în urmă cu patru ani de la formația FC Vazisubani (Georgia).

Moartea sa a venit complet neașteptat, șocând lumea fotbalului din Georgia, țară pentru care a îmbrăcat o dată tricoul echipei naționale.

A decedat un dublu golgheter al primei ligi din Georgia

Jaba Dvali a fost de două ori golgheterul primului eșalon georgian: în 2006 cu 21 de goluri pentru Sioni Bolnisti/Dinamo Tbilisi și în 2012 pentru Zestaponi cu 20 de reușite.

La nivel de club, Dvali a cucerit cinci trofee majore: campionatul în Azerbaijan cu Qarabag în 2014, prima ligă din Goergia de două de ori cu Zestafoni (2011 și 2012) și Cupa Georgiei în două rânduri cu Dinamo Tbilisi (2013 și 2014).

Autorul primei triple din istoria Europa League

Jaba Dvali a reușit să își pună amprenta și în Europa League, unde a marcat primul hattrick din istoria competiției.

Dvali a realizat borna impresionantă pe 9 iulie 2009, în preliminarii, în partida Zestafoni - Lisburn Distillery 6-0, în care a punctat în minutele 5, 39 și 42.

Jaba Dvali a jucat și în dubla manșă Dinamo Tbilisi - FCSB, contând pentru turul trei preliminar al Ligii Campionilor din vara anului 2013, în care roș-albaștrii s-au impus cu 3-1 la general (2-0 în turul din Georgia și 1-1 în returul de pe Arena Națională). Dvali nu a înscris contra FCSB-ului.