Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii

Potrivit informațiilor apărute în presa din Franța, tehnicianul spaniol a cerut personal conducerii de pe „Parc des Princes” transferul jucătorului în vârstă de 21 de ani. Mijlocașul este considerat un element crucial, oficialii clubului francez fiind convinși că acesta se pliază perfect pe filosofia echipei, aducând energia, creativitatea și calitatea necesare la mijlocul terenului.

Interesul antrenorului nu este o simplă coincidență. Luis Enrique îl cunoaște excelent pe Gavi din perioada în care au colaborat la echipa națională a Spaniei. Tehnicianul îi apreciază capacitatea de organizare a jocului, abilitatea de a recupera baloane și aportul pe faza ofensivă. Conducerea clubului din capitala Franței speră ca ambițiile proiectului, cumulate cu relația profesională foarte bună dintre antrenor și jucător, să îl convingă pe fotbalist să accepte o mutare în perioada de mercato din această vară. Pentru internaționalul iberic, o trecere în Franța i-ar oferi șansa să evolueze constant la o echipă care vizează principalele trofee europene în fiecare sezon.