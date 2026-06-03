Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii

Luis Enrique vrea să lase Barcelona fără un star! Suma enormă pregătită de PSG pentru mutarea verii Fotbal extern
SPORT.RO
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Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, l-a pus pe Gavi în centrul noului său proiect. Parizienii sunt dispuși să ofere până la 80 de milioane de euro pentru mijlocașul iberic.

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Potrivit informațiilor apărute în presa din Franța, tehnicianul spaniol a cerut personal conducerii de pe „Parc des Princes” transferul jucătorului în vârstă de 21 de ani. Mijlocașul este considerat un element crucial, oficialii clubului francez fiind convinși că acesta se pliază perfect pe filosofia echipei, aducând energia, creativitatea și calitatea necesare la mijlocul terenului.

Interesul antrenorului nu este o simplă coincidență. Luis Enrique îl cunoaște excelent pe Gavi din perioada în care au colaborat la echipa națională a Spaniei. Tehnicianul îi apreciază capacitatea de organizare a jocului, abilitatea de a recupera baloane și aportul pe faza ofensivă. Conducerea clubului din capitala Franței speră ca ambițiile proiectului, cumulate cu relația profesională foarte bună dintre antrenor și jucător, să îl convingă pe fotbalist să accepte o mutare în perioada de mercato din această vară. Pentru internaționalul iberic, o trecere în Franța i-ar oferi șansa să evolueze constant la o echipă care vizează principalele trofee europene în fiecare sezon.

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Gavi
Gavi
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Gavi
Gavi
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O eventuală pierdere majoră pentru catalani

De partea cealaltă, Barcelona cunoaște intențiile parizienilor. Catalanii îl consideră pe Gavi unul dintre stâlpii viitorului clubului, iar o eventuală plecare a acestuia ar reprezenta un regres major pentru proiectul sportiv, echipa pierzând unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lot.

Rămâne de văzut ce decizie va lua jucătorul, însă este clar că presiunea pusă de PSG și insistențele lui Luis Enrique vor conta mult în luare unei hotărâri.

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