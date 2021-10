Explicațiile lui Zenga după intrarea pentru care s-a cerut eliminarea lui Handanovic: „Aș fi furios!”

Echipa lui Inzaghi este neînvinsă în campionat în acest start de sezon. Mai mult, ultima înfrângere suferită a fost în luna mai, când a pierdut în meciul cu Juventus, 2-3. Campioana Italiei are o înfrângere și în Champions League, cu Real Madrid, 0-1.

În ultima etapă, Inter a jucat cu echipa lui Vlad Chiricheș, Sassuolo. Fundașul român a fost integralist în partida pierdută, care a stârnit controverse. Scorul a fost deschis de gazde, prin Berardi, care a marcat din penalty, în prima repriză.

Înainte de pauză a avut loc un incident în careu, reclamat de toți cei de la Sassuolo, după ce Handanovic l-a faultat pe Defrel, care se afla într-o situație de unu la unu. Atacantul a reușit să trimită balonul pe lângă portar, dar slovenul l-a faultat, însă arbitrul a decis să fluiere finalul primei reprize, spre furia tehnicianului de la Sassuolo.

În a doua repriză, Dezeko a egalat în minutul 58, iar Lautaro Martinez a adus victoria cu un gol înscris din penalty, în minutul 78.

How is that not a red card on Handanovic? If it was Juve people would be camping in front of the @FIGC headquarters right now. pic.twitter.com/XtDqNivUqz