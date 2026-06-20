Cristi Chivu și oficialii lui Inter pregătesc mutările pentru sezonul viitor, după ce în stagiunea precedentă „nerazzurrii” au dominat pe plan intern.

Antrenorul român își dorește un lot capabil să producă rezultate excelente și în Champions League, dar care să o conducă pe Inter spre un nou titlu de campioană în Italia.

Cristi Chivu pregătește transferul: Bastoni, drum liber înspre Real Madrid sau Barcelona

Alessandro Bastoni se află pe lista de transferuri a lui Real Madrid și a Barcelonei, madrilenii făcând recent chiar și o ofertă pentru jucătorul de 27 de ani.

Inter s-a orientat către un posibil înlocuitor pentru fundașul italian și sunt foarte aproape să îl aducă pe Evan Ndicka (26 de ani), de la AS Roma, pentru 30 de milioane de euro, conform Il Messaggero.

Astfel că, echipa antrenată de Cristi Chivu este dispusă să îl vândă pe Bastoni în schimbul unei sume cuprinse între 60 și 70 de milioane de euro.

Alessandro Bastoni a bifat 298 de apariții pentru Inter, a marcat opt goluri și a livrat 30 de pase decisive.

Alături de trupa din „Orașul Modei” a câștigat de două ori campionatul, trei Cupe, dar și trei Supercupe ale Italiei.

65 de milioane de euro este cota lui Alessandro Bastoni, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

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